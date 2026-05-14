«كينغز تريل» يقود ثلاثي «غودولفين» في مهمة «دانتي ستيكس» البريطاني

يتصدر الجواد «كينغز تريل»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، ثلاثي فريق «غودولفين» العالمي الطامح إلى الفوز بسباق «دانتي ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 2063 متراً عشبياً، والذي يقام اليوم على مضمار «يورك» البريطاني العريق، وإلى جانب «كينغز تريل» يدفع المدرب شارلي آبلبي بالمهر «الزناتي» في السباق ذاته، فيما تكتمل مشاركة «الشعار الأزرق» الملكي عبر المهر «غيلدماستر» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، ويشهد الحفل نفسه استهلال مهرة «غودولفين»، «دايموند رين» موسمها بعمر خمس سنوات، عندما تسعى إلى انتزاع لقب سباق «ميدلتون ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» على المسافة ذاتها البالغة 2063 متراً عشبياً. ويتطلع «كينغز تريل» في «دانتي ستيكس» إلى العودة لمسار الانتصارات، بعد حلوله تاسعاً نهاية الشهر الماضي في سباق «2000 غينيز» الإنجليزي، في أولى تجاربه على المضامير العشبية، عقب تحقيقه فوزين مريحين على الأرضية الاصطناعية في مضمار «كمبتون بارك».

في المقابل، يستند المهر «الزناتي» إلى سجله القوي على المسارات العشبية، بعدما أنهى موسمه في نوفمبر الماضي بالفوز بسباق «بري توما بريون» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» على مضمار «شانتي» الفرنسي، قبل أن يستهل موسمه بعمر الثلاث سنوات بحلوله وصيفاً في سباق «كلاسيك ترايال» للفئة الثالثة «جروب 3» الذي أقيم الشهر الماضي على مضمار «سانداون» البريطاني.

أما «غيلدماستر»، فقدم بداية مميزة لمسيرته في عالم السباقات، بعدما حقق الفوز في أولى مشاركاته على مضمار «لينغفيلد بارك» في ديسمبر الماضي، قبل أن يحل ثالثاً الشهر الماضي على مضمار «نيوماركت» ضمن مهرجان «كريفين».

وتعود المهرة «دايموند رين»، المنحدرة من نسل الفحل «شمردل»، للمشاركة في موسم السباقات البريطاني بعد ظهور قوي في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» بأميركا الشمالية، بحلولها وصيفة في سباق «إي بي تايلور» الكندي، ثم ثالثة في سباق «بريدرز كب فيلي أند مير تيرف» على مضمار «دلمار» الأميركي.