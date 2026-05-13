مورايس: أتمنى رؤية جمهور الشارقة في المدرجات أمام خورفكان في ختام الدوري

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس جاهزية فريقه للقاء المرتقب أمام خورفكان يوم بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من دوري المحترفين، مشدداً على أن الموسم الحالي سيكون بمثابة نقطة تحول في مسار بناء فريق للمستقبل، يتمتع بالثبات والاستقرار، ويمهد للعودة إلى المسار الصحيح الذي كان عليه النادي خلال السنوات الماضية.

وأعرب مورايس عن أمله في رؤية جماهير الشارقة في المدرجات خلال المباراة الختامية للفريق في الدوري.

وأوضح المدرب، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عُقد اليوم الأربعاء في مقر نادي الشارقة، أن مواجهة خورفكان تُعد آخر مباريات الفريق هذا الموسم، وتقام على ملعبه، ما يدفعه إلى السعي لإنهاء الموسم بصورة إيجابية تعكس رؤية مستقبلية واضحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفريق يركز على تحقيق نتيجة إيجابية في ختام المسابقة.

وعن أهمية المباراة، خاصة بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، قال مورايس إنه واثق من أن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء، ويتعاملون معه بالجدية المطلوبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق لم يتمكن من إسعاد جماهيره في جميع المباريات خلال الموسم الحالي.

من جانبه، أكد لاعب الشارقة ضاري فهد خلال المؤتمر الصحفي جاهزية اللاعبين لمواجهة خورفكان في ختام مشوار الفريق بالدوري هذا الموسم، مشيراً إلى رغبتهم في تحقيق الفوز، وتعويض الجماهير الشرقاوية في الموسم المقبل.