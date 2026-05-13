لاعبان من شباب الأهلي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب آسيوياً

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب "نجم المستقبل" بتصويت الجماهير، وذلك عن موسم 2025 - 2026 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين نجحوا في إثبات قدراتهم على التألق خلال البطولة القارية، وبرزوا كجيل جديد من المواهب الشابة المستعدة لرسم مستقبل كرة القدم الآسيوية.

وضمت القائمة لاعب شباب الأهلي محمد جمعة، وحارس الفريق حمد المقبالي.

وأكد الاتحاد القاري أن محمد جمعة يعد أصغر اللاعبين سناً ضمن القائمة، لكنه لم يتأثر بضغوط المنافسة، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في ست مباريات، وساهم تهديفياً في مباراتين متتاليتين، بعدما سجل أمام الأهلي السعودي حامل اللقب، ثم صنع هدفاً في الفوز على تراكتور ضمن دور الـ16.

وأوضح أن حمد المقبالي، رغم كونه من أصغر لاعبي شباب الأهلي سناً، أصبح الخيار الأول في حراسة المرمى، حيث حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من أصل 11 مباراة، مشيراً إلى أن ثبات مستواه كان عاملاً أساسياً في وصول الفريق الإماراتي إلى الدور قبل النهائي.

وتضم القائمة أيضاً: لاعبا الأهلي السعودي محمد عبد الرحمن وصالح أبو الشامات، ولاعب جوهور دار التعظيم عارف أيمن، ولاعب ناساف سردوربيك بهروموف، ولاعبا ملبورن سيتي ماكس كابوتو وماركوس يونس، ولاعب الغرافة أيوب علوي، ولاعب بوريرام يونايتد سوفانات مويانتا.