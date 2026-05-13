عروض «تبهر العين» رغم التتويج بالدوري

وصل دوري المحترفين إلى محطته الأخيرة بإثارة نادرة، بعدما كشفت النسخة الحالية أن صراع البقاء هو الأكثر اشتعالاً وتعقيداً من سباق المنافسة على اللقب نفسه، الذي حسمه العين قبل جولتين من النهاية، حيث بقيت هذه المعركة مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى الجولة الأخيرة، وهو مشهد يعكس حجم التقارب والتوتر بين فِرَق القاع.

وحملت الجولة الـ25 العديد من المشاهد اللافتة، أبرزها العرض الباهر الذي قدّمه العين أمام الظفرة وفوزه بنتيجة ساحقة (5-صفر) رغم أنه تربع على سدة لقب الدوري ولم تعد له أي أطماع في البطولة هذا الموسم، كما برزت أرقام تاريخية ونجاحات فردية، مع تعثرات مؤثرة أعادت خلط الأوراق، لتؤكد أن الموسم الحالي سيبقى عالقاً في الذاكرة حتى صافرة الختام.

1 - صراع الهبوط

بلغت الإثارة ذروتها في معركة الهبوط بين دبا والبطائح والظفرة، بعدما تشابكت النتائج بصورة أبقت جميع الاحتمالات مفتوحة حتى الجولة الـ26 الأخيرة، ورغم امتلاك بعض الفِرَق فرصة لحسم البقاء في الجولة الـ25، فإن الصراع تأجل إلى السبت المقبل، ليمنح الجولة الختامية عنواناً كبيراً من الإثارة والترقب والتعقيد الحسابي.

2 - تركيز الوحدة

بدلاً من أن يُشكّل التتويج بلقب كأس المحترفين دفعة معنوية للوحدة، بدا أن فرحة اللقب أثرت سلباً في تركيز الفريق في توقيت حاسم من الموسم، فبعد الفوز على العين في النهائي، خسر «العنابي» أمام الوصل ثم تعادل مع خورفكان، لتتعقد حساباته في سباق التأهل الخارجي، واعترف حارس الفريق، زايد الحمادي، بعد مواجهة خورفكان بذلك، قائلاً: «كنا نطمح إلى الأفضل، وربما بالغنا في الاحتفال بلقب كأس رابطة المحترفين، وهو ما أثر في آخر مباراتين بالدوري».

3 - ذكريات بني ياس

استعاد بني ياس شيئاً من ذكريات موسم 2020-2021، حين نافس على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة، بعدما نجح هذا الموسم في تجنب الخسارة خلال آخر خمس مباريات على أرضه، محققاً انتصارين وثلاثة تعادلات، ويُعدّ هذا الرقم الأفضل للفريق على ملعبه منذ ذلك الموسم الاستثنائي.

4 - الإمبراطور ليما

واصل نجم الوصل الدولي، فابيو ليما، كتابة التاريخ، بعدما أصبح ثاني الهدّافين التاريخيين لدوري المحترفين برصيد 184 هدفاً، متساوياً مع المهاجم السابق، سيباستيان تيغالي، وذلك بعد هدفه في انتصار «الإمبراطور» على الجزيرة (2-1)، وهي النتيجة التي ضمنت للفريق إنهاء الموسم في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ولايزال نجم الجزيرة السابق، علي مبخوت، يتصدر القائمة التاريخية برصيد 228 هدفاً.

5 - قفاز خالد عيسى

واصل حارس العين، خالد عيسى، تألقه اللافت، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، والسادسة في آخر سبع مباريات، معادلاً رقم حارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، بـ13 مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم، ويمتلك حارس «الزعيم» فرصة تاريخية جديدة، إذ إن حفاظه على شباكه أمام دبا في الجولة المقبلة سيمنحه المباراة رقم 100 بشباك نظيفة خلال مسيرته مع العين.

6 - 14 خسارة

سجّل الظفرة رقماً سلبياً قاسياً بعدما تلقى خسارته الـ14 هذا الموسم، مقابل أربعة تعادلات، و10 هزائم، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي عاشها الفريق طوال الموسم، وأدت تلك النتائج إلى بقاء الفريق في المركز الأخير، مع تضاؤل حظوظه في النجاة من الهبوط قبل الجولة الختامية.

7 - الوصل.. رقم تاريخي

كان انتصار الوصل على الجزيرة (2-1) مهماً لأنه ضمن للفريق المركز الثالث، كما حمل رقماً تاريخياً أيضاً، فـ«الإمبراطور» نجح للمرة الأولى في عصر الاحتراف في تحقيق الفوز على الجزيرة ذهاباً وإياباً خلال موسم واحد، رغم أن الفريقين التقيا في 17 موسماً منذ انطلاق دوري المحترفين.