رحيمي يقتحم قائمة الـ 7 الكبار لـ«هدّافي العين» بالدوري

صعد لاعب فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي في بطولة الدوري، بعدما تجاوز كلاً من عمر عبدالرحمن «عموري»، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بإنجازات «الزعيم»، وسيف سلطان، ليواصل نجم «أسود الأطلس» ترسيخ حضوره في تاريخ النادي.

ووصل رحيمي إلى 46 هدفاً بقميص العين في دوري المحترفين، بفضل الثنائية التي سجلها، يوم الأحد الماضي، خلال انتصار «الزعيم» بخماسية نظيفة على الظفرة ضمن الجولة قبل الأخيرة، ليتقدم إلى المركز السابع في قائمة هدافي النادي في المسابقة، متفوقاً على سيف سلطان صاحب المركز الثامن بـ45 هدفاً، وعمر عبدالرحمن «عموري» الذي يأتي تاسعاً برصيد 39 هدفاً.

ويعكس هذا التقدم الأثر الكبير الذي صنعه رحيمي منذ انضمامه إلى الفريق، سواء بأهدافه أو بحضوره الحاسم في المباريات الكبرى، كما يكتسب هذا الرقم قيمة إضافية إذا ما قورن بقصر الفترة التي احتاجها اللاعب المغربي لتحقيقه، مقارنة بعدد من الأسماء البارزة التي سبقته في القائمة.

ويؤكد وجود رحيمي إلى جانب أسماء ارتبطت بتاريخ العين الذهبي حجم الإضافة التي قدمها خلال فترة قصيرة نسبياً، بعدما تحول إلى أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية، وبات رقماً صعباً في المباريات الكبيرة بفضل قدرته على الحسم وصناعة الفارق في اللحظات المعقدة.

وعلى امتداد مسيرته مع العين منذ انضمامه في عام 2021، شكّل رحيمي إضافة كبيرة للفريق على الصعيد القاري أيضاً، بعدما قاد «الزعيم» إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، وشهدت تلك النسخة تألقه اللافت بحصده لقب الهداف برصيد 13 هدفاً، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليكرس مكانته ركناً أساسياً في الإنجاز الآسيوي.

ومع استمرار رحيمي مع الفريق، تبدو الفرصة متاحة أمامه للتقدم أكثر في سلم الهدافين التاريخيين، خاصة في ظل معدلاته التهديفية المرتفعة منذ انضمامه إلى «الزعيم». ويحتاج اللاعب إلى سبعة أهداف فقط لبلوغ المركز السادس، الذي يحتله سالم جوهر برصيد 53 هدفاً، ما يجعله مرشحاً لمزاحمة أسماء أكبر في القائمة خلال المواسم المقبلة إذا حافظ على النسق نفسه.

وفي الوقت ذاته، واصل المهاجم التوغولي لابا كودجو فرض هيمنته على صدارة الهدافين التاريخيين للعين في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 141 هدفاً بتسجيله في مرمى الظفرة، مبتعداً بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم المهاجمين الذين ارتدوا قميص «الزعيم».

ويأتي خلف لابا في القائمة التاريخية أحمد عبدالله برصيد 124 هدفاً، ثم الغاني أسامواه جيان بـ95 هدفاً، يليه ماجد العويس بـ86 هدفاً، ثم محيي الدين هبيطة بـ57 هدفاً، وسالم جوهر بـ53 هدفاً، قبل أن يظهر اسم سفيان رحيمي في المركز السابع برصيد 46 هدفاً، يليه سيف سلطان بـ45 هدفاً، ثم عمر عبدالرحمن بـ39 هدفاً، وسبيت خاطر بـ38 هدفاً.