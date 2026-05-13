مباريات اليـوم

المصدر:
  دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي - كريستال بالاس 23:00

الدوري الفرنسي

بريست - ستراسبورغ 21:00

لانس - سان جيرمان 23:00

الدوري الإسباني

إسبانيول - أتلتيك بيلباو 21:00

فياريال - إشبيلية 21:00

ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 23:30

خيتافي - مايوركا 23:30

كأس إيطاليا

لاتسيو - إنتر 23:00

الدوري المصري

الحدود - المقاولون 18:00

زد - غزل المحلة 18:00

الاتحاد - الجيش 21:00

البنك الأهلي - بتروجيت 21:00

الدوري التونسي

الصفاقسي - النجم الساحلي 19:00

