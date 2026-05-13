مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي - كريستال بالاس 23:00
الدوري الفرنسي
بريست - ستراسبورغ 21:00
لانس - سان جيرمان 23:00
الدوري الإسباني
إسبانيول - أتلتيك بيلباو 21:00
فياريال - إشبيلية 21:00
ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 23:30
خيتافي - مايوركا 23:30
كأس إيطاليا
لاتسيو - إنتر 23:00
الدوري المصري
الحدود - المقاولون 18:00
زد - غزل المحلة 18:00
الاتحاد - الجيش 21:00
البنك الأهلي - بتروجيت 21:00
الدوري التونسي
الصفاقسي - النجم الساحلي 19:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news