الظنحاني: بني ياس تحوّل من «مُهدَّد بالهبوط» إلى المركز التاسع

أكد حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، أن فريقه نجح في تجاوز الظروف الصعبة التي مر بها خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن «السماوي» أكمل المهمة بنجاح، بعدما تحول من فريق مهدد بالهبوط في بداية الموسم إلى احتلال المركز التاسع في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 27 نقطة، عقب تعادله الأخير أمام شباب الأهلي بنتيجة (2-2) ضمن الجولة الـ25.

وقال الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن بني ياس يتميز بروح العائلة الواحدة بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، إلى جانب الدعم الكبير من إدارة النادي والجماهير، التي ساندت الفريق طوال الموسم، واعداً جماهير النادي بظهور مختلف خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن أغلب لاعبي الفريق من العناصر الشابة، وقد اكتسبوا خبرات مهمة ستفيدهم مستقبلاً، متوقعاً أن تقوم إدارة النادي بتدعيم الصفوف بصفقات جديدة خلال الموسم المقبل، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الفريق، وأضاف: «أتوقع أن يقدم بني ياس موسماً مميزاً في 2026-2027، خصوصاً بعد الخبرات التي اكتسبها اللاعبون هذا الموسم»، وأشار الظنحاني إلى أن فريقه قدم مستوى جيداً أمام شباب الأهلي، لكنه لم ينجح في استثمار الفرص التي أتيحت له أمام فريق كبير.

ووجّه حارس بني ياس الشكر إلى إدارة النادي على الدعم المستمر، كما أشاد بجماهير «السماوي» التي وقفت خلف الفريق طوال الموسم.

وعن مستواه الشخصي، أكد الظنحاني أنه راضٍ عما قدمه هذا الموسم، رغم صعوبته، موضحاً أنه نجح في التصدي لنحو 70 فرصة محققة، كما حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات، بينها خمس مباريات في الدوري، إضافة إلى مباراة النصر في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز بني ياس بهدفين دون رد.

وقال: «الأخطاء واردة بالنسبة لأي حارس مرمى، لكونها جزء طبيعي من كرة القدم، وأعتقد أن الفريق قدم موسماً جيداً، لكنه افتقد التوفيق في بعض المباريات».

وأكد الظنحاني قوة العلاقة التي تجمع لاعبي بني ياس بجماهير النادي، مشيراً إلى أنه يستفيد دائماً من خبرات عدد من حراس المرمى أصحاب التجارب الكبيرة، مثل ماجد ناصر، إلى جانب ملاحظات محللي حراس المرمى، ومنهم الحارس العماني السابق علي الحبسي.

وعن تتويج العين بلقب الدوري قبل جولتين من النهاية، قال الظنحاني إن الفريق استحق اللقب بفضل الاستقرار الفني والقوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها.

. 70 فرصة محققة تصدى لها فهد الظنحاني منذ بداية الموسم، كما حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات.