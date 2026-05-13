«يونايتد» على أعتاب «المحترفين».. والمعركة تشتعل خلفه

اقترب فريق يونايتد بشكل كبير من حسم لقب دوري الدرجة الأولى (الهواة) والظفر بالبطولة الأولى للصعود إلى دوري المحترفين، في إنجاز تاريخي قد يجعله أول نادٍ خاص ينجح في بلوغ دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، إثر فوزه، على العربي بهدفين من دون ردّ.

وبات الفريق بحاجة إلى فوز وتعادل فقط من مبارياته الثلاث المتبقية، لضمان التتويج رسمياً والتأهل إلى «المحترفين»، أو حتى إلى نقاط أقل في حال تعثر منافسيه، في ظل أفضلية رقمية واضحة تجعله الطرف الأكثر استقراراً في سباق الحسم.

نتائج الجولة الـ27

وأسفرت مباريات الجولة الـ27، التي أُقيمت أول من أمس، عن فوز العروبة على الإمارات (الصقور) 2-0، ويونايتد على العربي 2-0، وغلف يونايتد على مصفوت 4-2، والجزيرة الحمراء على سيتي 4-3، وحتا على الحمرية 1-0، بينما تعادل دبا الحصن مع الاتفاق 2-2، والفجيرة مع الذيد من دون أهداف.

ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز ملامح المنافسة المتوقعة خلال الجولات الثلاث المتبقية، كما يلي:

ضغط المنافسين

حسابياً، فإن وصول يونايتد إلى النقطة 59 في حال فوزه في الجولة المقبلة يضمن بشكل كبير بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين، حيث أصبح الأقرب لإنهاء المهمة مبكراً، وهو ما ينقل الضغط بالكامل إلى الفِرَق الأخرى، التي باتت مطالبة بتحقيق الانتصارات وانتظار أي تعثر محتمل للمتصدر.

أبرز المرشحين

تتواصل المنافسة بقوة على بطاقة الصعود الثانية، إذ يبرز حتا والعروبة كأبرز المرشحين، إلى جانب دبا الحصن والذيد، مع بقاء حظوظ العربي قائمة حسابياً فقط، وذلك استناداً إلى رصيد كل فريق قبل ثلاث جولات من الختام، إضافة إلى قوة المباريات المتبقية في جدول المنافسة.

مواجهة حاسمة

تبرز مواجهة يونايتد والعروبة، المقررة بعد غدٍ الجمعة، باعتبارها محطة مفصلية في سباق الصعود، إذ يسعى العروبة، الذي يملك 50 نقطة، إلى تقليص الفارق وإنعاش آماله، بينما يدرك يونايتد أن الخروج بنتيجة إيجابية سيُقربه كثيراً من حسم اللقب رسمياً.

استقرار حتا

يواصل حتا المنافسة بثبات، مستفيداً من جدول مباريات متوازن نسبياً، إذ لا يواجه فِرَق القمة بشكل مباشر سوى الذيد، قبل أن يلتقي لاحقاً سيتي ومجد، ما يمنحه فرصة كبيرة لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، والإبقاء على حظوظه قوية في خطف بطاقة الصعود الثانية.

جدول الذيد

يواجه الذيد، صاحب الـ48 نقطة، التحدي الأصعب بين الفِرَق المنافسة، إذ تنتظره مواجهتان مباشرتان أمام حتا ودبا الحصن، ما يجعل طريقه نحو الصعود مرهوناً بتحقيق نتائج مثالية، وهي مهمة صعبة، لكنها قد تقلب موازين الترتيب بالكامل.

فرصة دبا الحصن

يبرز دبا الحصن كأحد الفِرَق القادرة على صناعة المفاجأة، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، مستفيداً من برنامج مباريات مناسب نسبياً، إلى جانب مواجهته المرتقبة أمام الذيد، التي قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد هوية الصاعد، فضلاً عن مواجهتيه أمام الحمرية وسيتي.

فرصة العربي

تبدو حظوظ العربي محدودة رغم امتلاكه 47 نقطة، إذ يحتاج إلى تعثر جميع منافسيه تقريباً، إلى جانب تحقيقه الفوز في مبارياته المتبقية أمام غلف يونايتد ومصفوت، لتبقى فرصه قائمة حسابياً لكنها ضعيفة واقعياً.

احتمالات

تبقى المواجهات المباشرة بين الفِرَق المتنافسة العامل الأهم في تحديد هوية الفريق الصاعد إلى جانب يونايتد، في سباق مفتوح على جميع الاحتمالات، قد لا يُحسم إلا في الجولات الأخيرة من الموسم. وتُعدّ مباريات العروبة مع يونايتد، وحتا مع الذيد، ودبا الحصن أمام الذيد، الأبرز والأكثر تأثيراً في سباق الصعود، نظراً إلى قيمتها التنافسية الكبرى، وقد تُغيّر بصورة مباشرة شكل المنافسة، وحظوظ الفِرَق في التأهل.