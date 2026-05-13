«فريق الظبي» لسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ

أحرز فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد، لقب بطولة هوكي الجليد «5 ميغا» للسيدات، التي أقيمت في هونغ كونغ، بعد فوزه في النهائي على فريق «ويهو إيلييت» من هونغ كونغ، بالهدف الذهبي، وحقق فريق الظبي نتائج مميزة في البطولة بالفوز على خمسة فرق، ليحصد لقب المستوى «A» للسيدات، بمشاركة نخبة من أقوى الفرق الآسيوية.

وأكد مدير الفريق، خالد الحبسي، أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي كانا مفتاح التفوق خلال المنافسات، مشيداً بالروح القتالية اللاعبات، والدعم المستمر من نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، مؤكداً أن الإنجاز يؤكد تطور رياضة هوكي الجليد النسائية في الدولة، وقدرتها على المنافسة قارياً.