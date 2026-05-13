اليفودا: كلباء غير محظوظ هذا الموسم

أكّد لاعب فريق كلباء، ريجان اليفودا، أن فريقه قدّم مباراة جيدة أمام النصر رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، وذلك عقب مواجهة الفريقين في الجولة الـ25 من دوري المحترفين، أول من أمس.

وقال اليفودا لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة، لكننا لم نكن محظوظين، لأننا صنعنا فرصاً في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني، وكان يجب أن نسجل من الفرص التي حصلنا عليها».

وأضاف: «بصراحة نحن غير راضين عن الموسم، لأن أهدافنا وطموحاتنا كانت أكبر بكثير مما تحقق، وكنا نطمح إلى تقديم نتائج ومستويات أفضل خلال الموسم الحالي».

وتابع: «الموسم يقترب من النهاية، لكنه لم يكن بالمستوى الذي نريده، وعلينا أن نعمل بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وأن نستمر في القتال من أجل الظهور بصورة أفضل خلال الموسم المقبل».

وأوضح لاعب كلباء أن الفريق عانى في العديد من المباريات بسبب سوء الحظ، قائلاً: «أعتقد أننا لم نكن محظوظين هذا الموسم، لأن هناك مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز فيها، لكننا لم ننجح في تحقيق ذلك رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق».

وواصل: «في بعض الأحيان كانت هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق، وأحياناً أخرى كانت بعض القرارات التحكيمية مؤثرة فينا، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم، ويجب أن نتعامل مع كل الظروف».

ووجّه اليفودا رسالة إلى جماهير كلباء التي ساندت الفريق طوال الموسم، قائلاً: «أشكر الجماهير التي حضرت ووقفت خلف الفريق طوال الموسم، وأعتذر لهم لأن الموسم لم يكن جيداً بالشكل الذي كنا نطمح إليه جميعاً».

ويحتل فريق كلباء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، بعدما خدمته نتائج الجولة الـ25 في ضمان البقاء رسمياً ضمن أندية دوري المحترفين للموسم المقبل.

الدرمكي: أعتذر عن الطرد أمام النصر

أكّد لاعب فريق كلباء، خالد الدرمكي، أن حالة الطرد التي تعرّض لها، خلال مواجهة النصر في الجولة الـ25 من دوري المحترفين، صعّبت مهمة فريقه في العودة بالمباراة، مشيراً إلى أن كلباء ظهر بمستوى جيد رغم الخسارة (1-2).

وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة، لكن لم يحالفنا الحظ، وكانت هناك بعض الأخطاء البسيطة التي أثرت في مجريات اللقاء أمام النصر».

وأضاف: «أعتذر عن حالة الطرد، لأنها صعّبت المباراة علينا، وربما لو لم أتعرّض للطرد كان من الممكن أن يبقى لدينا أمل في العودة بالنتيجة، لكن الحمد لله على كل شيء».

ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الـ11.

وتابع الدرمكي: «بالنسبة لنا الموسم لم يكن جيداً، ونتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل بكثير، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن نبحث عن أعذار لتراجع النتائج».

وأوضح لاعب كلباء أن الفريق واجه العديد من الظروف خلال الموسم، قائلاً: «كانت هناك أسباب كثيرة أثرت في الفريق، منها الإصابات، وتغيير الجهاز الفني خلال الموسم، وهي من الأمور التي كان لها تأثير واضح».

واختتم الدرمكي بالقول: «الموسم انتهى بالنسبة لي، وقدر الله وما شاء فعل، والأهم الآن أن يعود الفريق بصورة أفضل في الموسم المقبل».