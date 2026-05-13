نادي مليحة يحرز لقب تحت 15 سنة في بطولة الموانع الأولى

تُوِّج نادي مليحة الثقافي الرياضي بكأس المركز الأول لفئة تحت 15 سنة، وحصد سبع ميداليات ملونة، بواقع أربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ضمن منافسات بطولة الإمارات المفتوحة لرياضة الموانع 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث على ميدان الموانع بنادي مليحة، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية بالدولة.

وتعد البطولة أول بطولة لرياضة الموانع تُقام على ميدان الموانع في نادي مليحة، وشهدت أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة في فئات البنين تحت 15 سنة والعمومي للرجال والسيدات، وسط حضور رسمي ورياضي بارز.