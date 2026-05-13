بطولة الإمارات المفتوحة للجودو تنطلق السبت

أعلن اتحاد الإمارات للجودو برنامج منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للجودو، لفئتَي الأشبال والناشئين لأقل من 15 و18عاماً، التي تقام على مدار يومَي 16 و17 مايو الجاري، بمقره في بني ياس تحت شعار «حصنتك يا وطن».

وأوضح الاتحاد، في بيان، له أن البطولة تأتي في ختام موسم 2025-2026 ضمن استراتيجية الاهتمام بالفئات العمرية، ورفع مستوى جاهزية جميع العناصر، قبل المشاركة بخمسة لاعبين في كأس طشقند للناشئين بأوزبكستان على مدار يومي 28 و29 مايو الجاري.

وأوضح أن اليوم الأول يشهد إقامة منافسات فئة الأشبال للمواطنين والمقيمين، واعتماد إجراءات الميزان للمشاركين يوم 15 مايو في كل من مقر الاتحاد في بني ياس، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونوه ببدء إجراءات الميزان لفئة الناشئين والناشئات، للمواطنين والمقيمين، يوم 16 مايو بمقره في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، تمهيداً لانطلاق المنافسات.