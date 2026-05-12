نادي الظفرة: عدم تفعيل بند «اللاعب المعار» في لقاء البطائح وشباب الأهلي يفتح باباً حول تكافؤ الفرص

أكد المدير التنفيذي لنادي الظفرة، خميس عيسى المزروعي أن ناديه ينظر باحترام كامل إلى العلاقات التعاقدية بين الأندية، بما فيها بنود الإعارة التي تُنظم داخلياً بين الطرفين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مراعاة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في توقيت حساس من الموسم.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»: «صحيح أن بند عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه الأصلي يُعد اتفاقاً داخلياً بين الناديين، وقد تم العمل به في العديد من الحالات السابقة داخل مسابقاتنا المحلية، ولذلك فإن الحفاظ على ثبات تطبيق هذا المبدأ يظل أمراً مهماً لضمان العدالة بين جميع الفرق».

وأضاف المزروعي: «القضية هنا لا تتعلق بنادٍ بعينه، وإنما بمبدأ يجب أن يكون واضحاً وثابتاً طوال الموسم، لأن تفعيل هذا البند في مباريات سابقة وعدم تفعيله في مباراة مصيرية مثل مواجهة البطائح وشباب الأهلي قد يفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول تكافؤ الفرص».

وأشار المدير التنفيذي لنادي الظفرة إلى أن الجولة الأخيرة تحمل أهمية كبيرة في صراع البقاء، حيث يلتقي الظفرة مع الوحدة، فيما يواجه البطائح شباب الأهلي، ويلعب دبا أمام العين، ما يجعل أي تفاصيل مرتبطة باللوائح أو الاتفاقات التعاقدية محل اهتمام جميع الأندية المتنافسة.

وتابع المزروعي: «نحن نحترم كل الأندية، ونتفهم سعي كل فريق للدفاع عن حظوظه، لكن في المقابل من المهم أن تبقى المعايير ثابتة على الجميع، لأن استقرار القرارات وتوحيد طريقة التعامل مع مثل هذه الملفات يعزز الثقة في نزاهة المنافسة».

واختتم المدير التنفيذي لنادي الظفرة: «في النهاية، الجميع يبحث عن العدالة داخل الملعب، وهذا يتحقق عندما تكون المبادئ التي طُبقت طوال الموسم مستمرة حتى الجولة الأخيرة دون تغيير أو استثناء».

وكان مصدر كشف لـ«الإمارات اليوم» عن اتصالات جارية بين إدارتي البطائح وشباب الأهلي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يسمح بمشاركة اللاعبين الستة المعارين من الثاني إلى الأول في المباراة الحاسمة التي تجمع الفريقين، نظراً إلى أهميتها الكبيرة في تحديد مصير البطائح بدوري المحترفين.

وتواجه البطائح أزمة كبيرة قبل المباراة المرتقبة أمام شباب الأهلي، تتمثل في غياب ستة لاعبين دفعة واحدة عن التشكيلة الأساسية، بسبب بنود الإعارة التي تمنع مشاركتهم أمام ناديهم الأصلي في المسابقات المحلية.

وتضم قائمة الغائبين كلاً من أديسون سواريس، وعمر كيتا، وسعيد سليمان، والأوزبكي غانييف، وعبدالعزيز هيكل، ومحمد جمعة، المعارين من شباب الأهلي.

ويتنافس الظفرة والبطائح ودبا على البقاء في دوري المحترفين وستكون الجولة الأخيرة المقررة يوم السبت المقبل حاسم لمصير الفرق الثلاث التي تختلف حظوظها في صراع البقاء.