الانضباط تعتمد خسارة كلباء 0-9 في دوري تحت 14 سنة

اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، سلسلة من القرارات الانضباطية بحق عدد من الأندية واللاعبين في مسابقات المراحل السنية والدوريين الثاني والأدنى.

وقررت اللجنة اعتماد خسارة نادي كلباء لمباراته أمام العروبة بنتيجة (0-9)، وذلك بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة ضمن دوري تحت 14 سنة.

كما قررت إيقاف لاعب فريق لجينتوس أف سي، ويليام أمانكوا، ثلاث مباريات مع تغريمه 3000 درهم، لمحاولته الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية.

وفي دوري تحت 16 سنة، وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى مدرب نادي العروبة عبدالعزيز الهاشمي، مع تغريمه 2000 درهم.

كما قررت توجيه عقوبة الإنذار إلى مساعد مدرب نادي كلباء مختار البلوشي، مع تغريمه 5000 درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 19 سنة. وفي المسابقة ذاتها، قررت اللجنة منع إداري فريق كلباء عبد الله البلوشي من مرافقة فريقه أربع مباريات، مع تغريمه 10 آلاف درهم، لمحاولته الاعتداء على حكم المباراة.

وفي دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة إيقاف لاعب غلف يونايتد يوسوف بامبا مباراتين، مع تغريمه 7500 درهم، بعد قيامه بركل الكرة تجاه حكم المباراة وإصابته بها.

وفي دوري تحت 14 سنة (ب)، تم إيقاف لاعب دبا الحصن عبدالعزيز محمد أحمد المطوع مباراتين، مع تغريمه 5000 درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب رأس الخيمة خالد وليد الشحي ثلاث مباريات، مع تغريمه 5000 درهم، لدفعه أحد عناصر الجهاز المساعد داخل الملعب خلال مباراة في دوري تحت 14 سنة (ج).