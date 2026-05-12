مقترح يثير اهتمام الجماهير.. موعد تتويج العين بلقب الدوري للمرة الـ 15

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك مشاورات جارية لفتح مدرجات استاد هزاع بن زايد مجاناً أمام الجماهير، خلال مراسم تتويج فريق العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، في خطوة تهدف إلى رد الجميل لجماهير «الزعيم» تقديراً لدعمها الكبير ومساندتها المتواصلة للفريق طوال الموسم.

وتقرر أن يستضيف العين نظيره دبا عند الساعة 7:30 مساء السبت المقبل 16 مايو الجاري، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة من المسابقة، على أن تُقام مراسم التتويج مباشرة عقب نهاية المباراة.

وبحسب المعلومات، فإن المقترح يأتي في إطار الحرص على منح الجماهير فرصة المشاركة في الاحتفال بالإنجاز التاريخي، بعدما لعبت دوراً بارزاً في دعم الفريق خلال مشواره نحو استعادة لقب الدوري، وخلق أجواء استثنائية في المدرجات طوال الموسم.

ومن المنتظر أن يتضمن الحفل فقرات احتفالية وعروضاً بصرية خاصة، من دون إقامة ألعاب نارية، ضمن ترتيبات تنظيمية أُعدّت لهذه المناسبة التي يُتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وكان العين قد حسم لقب الدوري رسمياً منذ الجولة الـ24 عقب فوزه على الشارقة، ليحتفل اللاعبون آنذاك مع جماهيرهم باستعادة «الزعيم» للقب وإعادته إلى منصة التتويج المحلية.

ولا يزال «البنفسجي» يطمح لإنهاء الموسم بصورة تاريخية، إذ يسعى لتحقيق الفوز أو التعادل أمام دبا للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، والتتويج بلقب «الدوري الذهبي»، كأول فريق يحقق هذا الإنجاز في عصر الاحتراف.