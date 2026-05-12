تحديد مواعيد الجولة الختامية لدوري المحترفين

علمت «الإمارات اليوم» أن رابطة المحترفين الإماراتية حددت مواعيد مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، والتي تقام يومي 15 و16 مايو الجاري.

وتشهد الجولة إقامة ثلاث مباريات يوم الجمعة، حيث يلتقي عجمان مع النصر، والشارقة أمام خورفكان، والوصل مع كلباء، فيما تُستكمل المواجهات السبت بمباريات الجزيرة وبني ياس، وشباب الأهلي أمام البطائح، والوحدة ضد الظفرة، والعين مع دبا.

وتحمل الجولة الختامية أهمية كبيرة في صراع البقاء، إذ ستحدد نتائجها هوية الفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، وسط تقارب النقاط بين عدد من الفرق المهددة في أسفل جدول الترتيب.