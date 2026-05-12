ليما: لم ألعب هذا الموسم كما كنت أتوقع

أعرب لاعب الوصل، الدولي فابيو ليما، عن سعادته بقيادة «الإمبراطور» لحسم المركز الثالث في دوري المحترفين لكرة القدم، والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، مؤكداً أنه يسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديه، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

وقال ليما، في تصريحات صحافية عقب الفوز على الجزيرة 2-1، مساء أمس، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين، بحضور نحو 2000 متفرج: «دائماً أحاول تقديم أفضل ما لدي لفريق الوصل، سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها».

وأضاف: «لم ألعب هذا الموسم كما كنت أتوقع، إذ شاركت في نحو 50% من المباريات، لكني سعيد بمساعدة الفريق على الوصول إلى المركز الثالث، ولم نقدم المستوى المطلوب في بقية البطولات، ولذلك أعتذر لجماهير الوصل، لأن طموحاتنا كانت أكبر هذا الموسم».

وكان الوصل قد حسم المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، مقابل 41 نقطة للجزيرة في المركز الرابع، وكان «فخر أبوظبي» قد تقدم بهدف عكسي في الدقيقة 36، قبل أن يقلب الوصل النتيجة عبر سياكا سيدي بيه (64) وفابيو ليما (89)، الذي رفع رصيده إلى 184 هدفاً، معادلاً سيباستيان تيغالي كثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي للمحترفين.

من جهته، تعادل الوحدة مع خورفكان 1-1 على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، مقابل 27 نقطة لخورفكان في المركز الثامن.

وتقدم خورفكان عبر نغوسيان كواديو في الدقيقة 27، قبل أن يسجل محمد رسول هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 90+6.

واعترف حارس الوحدة، زايد الحمادي، في تصريحات عقب نهاية المباراة، التي أقيمت بحضور نحو ألف متفرج، بأن المبالغة في الاحتفال بلقب كأس الرابطة، الذي حققه الفريق على حساب العين بركلات الترجيح، أثرت سلباً في نتائج «العنابي».

وقال: «كنا نطمح إلى الأفضل، وقد نكون بالغنا في الفرحة بلقب كأس رابطة المحترفين، وهذا الأمر أثر علينا في آخر مباراتين بالدوري».

وفي مباراة ثالثة، فاز النصر على كلباء 2-1 على استاد آل مكتوم، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الـ11، وتقدم النصر عبر عبدالله توري في الدقيقة 14، وتعادل كلباء عن طريق أندريس ماكس في الدقيقة 64، قبل أن يحسم لوكا ميليفويفيتش الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 72.