منصور بن محمد: الرياضة الخليجية جسر للتقارب ووحدة الصف

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، حيث تمثل الإمارات بـ164 رياضياً ورياضية، بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، يخوضون المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نجدد اليوم في افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة تأكيد إيماننا الراسخ بأن الرياضة الخليجية تمثل جسراً للتقارب ووحدة الصف، ومنصة لترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء دول مجلس التعاون، ونعتز بمشاركة أبناء الإمارات في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير، وهم يحملون طموحات وطنهم وعزيمته، مستلهمين رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الرياضة والرياضيين، وتعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ونتمنى لجميع الوفود المشاركة التوفيق والنجاح، ولدولة قطر الشقيقة دوام التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الرياضة الخليجية على الساحة العالمية».

وضم الوفد المرافق لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، فارس محمد المطوّع، ووكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، راشد عبدالرحمن آل علي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، جاسم بن راشد البوعينين.

وأُقيم حفل الافتتاح بميدان الشقب الداخلي في الدوحة، وشهد عرضاً فنياً تضمن فقرات متنوعة عكست التراث القطري والخليجي، إلى جانب أوبريت بعنوان «خليج واحد.. قلب واحد»، وحمل علم الدولة في حفل الافتتاح كلٌّ من الشيخ علي جمال بن ناصر النعيمي، فارس منتخبنا الوطني، ولاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو، شوق الحمادي.

وتضم قائمة الرياضات التي تشارك فيها الإمارات مجموعة واسعة من الألعاب، تشمل: كرة الطاولة، والفروسية، والسباحة، والبولينغ، والبليارد، والملاكمة، والمبارزة، والرماية، إضافة إلى كرة السلة 3×3، والتايكواندو، وألعاب القوى، وكرة اليد، والسنوكر، والكرة الطائرة للصالات، والقوس والسهم، والبادل تنس، والكاراتيه.

وتقام منافسات الدورة في 10 منشآت رياضية، هي: صالة المرأة، وقبة أسباير، ونادي قطر الرياضي، ومجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ونادي الغرافة الرياضي، وميدان لوسيل للرماية، ونادي قطر للسباق والفروسية، وصالة الاتحاد القطري للبولينغ، وصالة الدحيل الرياضية.

وكانت البحرين قد استضافت النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية عام 2011، بمشاركة ست دول خليجية وما يقارب 1500 لاعب، تنافسوا في 11 لعبة رياضية، ونجحت دولة الإمارات في إحراز المركز الرابع بعدما حصدت 26 ميدالية ملونة، بواقع خمس ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية.

وتُعد النسخة الثانية من دورة الألعاب الخليجية، التي أُقيمت في مدينة الدمام السعودية عام 2015، أفضل مشاركة للدولة منذ انطلاق الحدث، إذ نجحت الإمارات في إحراز المركز الثاني، بعدما حصدت 73 ميدالية ملونة، منها 26 ذهبية و20 فضية و27 برونزية.

وأُقيمت النسخة الثالثة من الدورة في الكويت، عام 2022، بمشاركة ست دول خليجية وأكثر من 1500 لاعب، تنافسوا في 16 لعبة رياضية، وحققت الإمارات المركز الثالث في جدول الميداليات برصيد 50 ميدالية ملونة، بواقع 18 ذهبية و16 فضية و16 برونزية.

ويستهل منتخب الإمارات للكرة الطائرة مبارياته بمواجهة قطر، يوم 16 مايو، ثم يلتقي تباعاً منتخبات البحرين والسعودية والكويت، قبل أن يختتم مشاركته أمام منتخب سلطنة عمان يوم 22 مايو، ضمن منافسات تُقام بنظام الدوري من دور واحد.

