200 لاعب شاركوا في النسخة الأولى لـ «مواهب الطاولة»

شارك 200 لاعب ولاعبة، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، في فعاليات النسخة الأولى من بطولة المواهب لكرة الطاولة، التي نظمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وبدعم من وزارة الرياضة، في مرافق نادي مليحة الثقافي الرياضي.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أمس، أن

«البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وأسهمت في اكتشاف عدد من المواهب الواعدة، فيما أشاد المشاركون بالتنظيم والدور الذي قام به نادي مليحة في استضافة الحدث وتوفير كل الإمكانات لإنجاحه». من جهته أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، في تصريحات صحافية، أن البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن رؤية دعم واكتشاف المواهب الرياضية.