«لاكارو دو كروات» تظفر بكأس رئيس الدولة للخيول في باريس

حققت سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ33، انطلاقة أوروبية مميزة، عبر محطتها الفرنسية التي احتضنها مضمار «لونغ شامب» في باريس، أول من أمس، ضمن أمسية عالمية من سباقات «الإمارات غينيز الفرنسية».

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية من القيادة الرشيدة، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، وللملاك والمربين حول العالم، وتعزيزاً لجهود تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على هذا الإرث الأصيل.

وتمكنت الفرس «لاكارو دو كروات»، بعمر خمس سنوات، والمنحدرة من نسل «نو ريسك الموري × بيني دو كروات بنت داحس»، للمالك منصور بن خليل بن منصور الشهواني، وتحت إشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي، من تسجيل فوز لافت والتتويج بلقب المحطة الفرنسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمشاركة نخبة من أبرز الخيول العربية في فرنسا وأوروبا.

وقطعت «لاكارو دو كروات» مسافة السباق بزمن قدره 2:13:84 دقيقة، متقدمة على خيول مربط وذنان ريسنغ الجواد «ليبو دي كارير»، المنحدر من نسل «المرتجز × المنارة دو كارير»، الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء الجواد «منير»، المنحدر من نسل «المرتجز × منيرة»، في المركز الثالث، وحل «الذيب» للشقب ريسنغ في المركز الرابع، فيما جاء «آر بي كينغ ميكر» لهلال العلوي في المركز الخامس.

ويعكس فوز «لاكارو دو كروات» امتداداً لمسيرتها المتصاعدة في سباقات الفئة الأولى، بعدما عززت رصيدها بثلاثة انتصارات، مضيفةً إلى سجلها لقباً رفيعاً في واحدة من أبرز محطات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

من جهة أخرى، شهدت سباقات «الإمارات غينيز الفرنسية»، التي تقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، منافسات قوية ومشاركة مميزة على مضمار لونغ شامب، حيث توّج المهر «رايف» بلقب «الإمارات غينيز الفرنسي» للمهور للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً وبجوائز بلغت 650 ألف يورو.

ونجح «رايف»، المنحدر من نسل «سي ذا مون × راييسا»، بشعار اسطبلات آغا خان، وتحت إشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد وقيادة الفارس ميكايل برزلونا، في حسم اللقب بزمن 1:38:63 دقيقة، متقدماً على نخبة من أفضل المهور المشاركة. كما حصدت المهرة «دايموند نكلس» لقب «الإمارات غينيز الفرنسي» للمهرات للفئة الأولى، الذي أقيم على المسافة ذاتها 1600 متر، بمشاركة 15 مهرة وبجوائز بلغت 550 ألف يورو، وذلك بإشراف المدرب العالمي إيدن أوبراين وقيادة الفارس ريان لي مور.