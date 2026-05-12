الوهيبي: نثق بقدرة سبّاحي الإمارات على الظهور المشرف خليجياً

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن مشاركة منتخب السباحة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير المنتخبات الوطنية.

وغادرت بعثة منتخب الإمارات للسباحة إلى الدوحة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، السبت الماضي، وتضم القائمة كلاً من: حسين شوقي، وعيد المجيني، وسهيل الهنائي، فيما يرافق البعثة عضو إدارة الاتحاد، عبدالواحد عبدالله، إلى جانب مدرب المنتخب، مروان الحتاوي، وأخصائي العلاج الطبيعي، عمر الهمشري.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا مجموعة مميزة من السباحين الشباب الذين أظهروا تطوراً واضحاً خلال الفترة الماضية، ونثق في قدرتهم على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة، خصوصاً في ظل الدعم والمتابعة المستمرة التي تحظى بها المنتخبات الوطنية»، وأشار إلى أن «الاتحاد يواصل العمل على تنفيذ برامج إعداد متكاملة تستهدف تطوير السباحة الإماراتية على المدى البعيد من خلال المعسكرات الخارجية والمشاركات الإقليمية والدولية، إلى جانب التركيز على اكتشاف المواهب وصقلها مبكراً».

وتابع: «الاتحاد مستمر في دعم المنتخبات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة للاعبين والأجهزة الفنية، بما يواكب تطلعات الرياضة الإماراتية».