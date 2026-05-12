غوران: المركز السادس كان متاحاً لـ «عجمان» لولا بداية الدوري «الصعبة»

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم كان متاحاً لـ«البرتقالي» في الموسم الحالي، لولا البداية الصعبة، مشيراً إلى أن عجمان سيواصل الضغط في جولة الختام، بعد نجاحه، أول من أمس، في الفوز على مضيفه دبا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة، وعززت موقعه في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «أنا راضٍ بشكل عام عن أداء الفريق، والتقدم على سلم الترتيب وإنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، يُعد طموحاً مشروعاً لجميع الأندية، وكان المركز السادس متاحاً لـ(البرتقالي)، لولا البداية الصعبة والإصابات التي عاناها الفريق».

وأوضح: «عملنا بجد خلال التدريبات، ونجحنا تدريجياً، من خلال الالتزام والتركيز العالي، في تعويض البداية الصعبة، والتقدم على سلم الترتيب، وسنواصل الضغط في الجولة المقبلة، للتأكيد على أن المركز السادس كان متاحاً أمام (البرتقالي) لإنهاء موسمه الحالي».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة أمام دبا، واستطاع عجمان السيطرة على مجريات المباراة، وخلقنا مجموعة من الفرص، ونجحنا بطريقة ذكية في الخروج فائزين وتسجيل هدفين».

وتابع: «لعبنا بذكاء كبير أمام دبا، الذي لعب تحت الضغط، وكنا نعلم أن علينا الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية، وبالطبع كانت المباراة صعبة، لكن سر نجاحنا في الفوز تمثل في حفاظ الفريق على طاقة جيدة، والتزام اللاعبين بالنظام التكتيكي الذي وضعناه، حيث ضغطنا بالشكل الصحيح، ونجحنا في إغلاق المساحات والتعامل مع الهجمات المرتدة التي تُعد السلاح الأقوى لفريق دبا، ومع حصولنا على أفضلية عددية بعد طرد أحد لاعبيه، أصبح من الأسهل علينا التحكم في مجريات المباراة وفرض أسلوبنا».

واختتم: «حصدنا ثلاث نقاط مهمة، تعزز مركزنا على سلم الترتيب، وفريقنا استحق هذه النقاط عن جدارة».

يُذكر أن نتائج فريق عجمان شهدت تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، بعدما نجح «البرتقالي»، خلال مرحلة الإياب وقبل جولة من الختام، في حصد 17 نقطة، مقارنة بـ14 نقطة خلال النصف الأول من الدوري، ليعزز بذلك رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، بفارق أربع نقاط عن بني ياس صاحب المركز الثامن، فيما يواصل دبا المنافسة على تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ12، بفارق الأهداف عن البطائح، وبفارق نقطة واحدة عن الظفرة متذيل الترتيب.

أندريغو: دبا تأثر بالبطاقة الحمراء

أكد مهاجم دبا، البرازيلي أندريغو دي أراوجو، أن فريقه تأثر بالبطاقة الحمراء التي تعرض لها زميله، خالد عبدالله، في الدقيقة 37، واضطراره إلى اللعب منقوص العدد أمام عجمان.

وقال أندريغو في تصريحات صحافية: «كنا نؤدي بشكل جيد حتى حالة الطرد، لكن هذه هي كرة القدم، وحاولنا فرض أسلوبنا، إلا أننا لم نوفق في ذلك».

وعن المباراة المقبلة أمام العين بطل الدوري، قال أندريغو: «بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة، ونحن ندرك جودتنا وإمكاناتنا، وعلينا أن نؤمن بأنفسنا حتى النهاية، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وأتمنى أن يتمكن زملائي من تقديم أداء جيد، وأن ننجح في تحقيق الانتصار».