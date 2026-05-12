عنايات: 2500 درهم أول راتب لي في دوري «الهواة»

كشف حارس مرمى يونايتد، الباكستاني عنايات نواز، (مواليد الدولة)، عن طموحه في الانضمام مستقبلاً إلى صفوف شباب الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته تركيزه الكامل مع فريقه الحالي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، من أجل تحقيق حلم الصعود إلى المحترفين.

وأشاد نواز بزميله في الفريق، لاعب المنتخب الوطني السابق، حبيب الفردان، معتبراً إياه أفضل لاعب حالياً في دوري الدرجة الأولى، لما يقدمه من مستوى فني وخبرة كبيرة داخل الملعب.

وأوضح عنايات لـ«الإمارات اليوم» أن فريق يونايتد يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى حالياً برصيد 56 نقطة، ويحتاج إلى فوز وتعادل فقط من مبارياته الثلاث المقبلة لحسم بطاقة الصعود، مشدداً على «أهمية المرحلة الحالية وضرورة الحفاظ على التركيز حتى النهاية».

وتابع: «أشعر بسعادة كبيرة لوجودي مع يونايتد، الذي وفر لي بيئة مناسبة للتطور في مختلف الجوانب، سواء الفنية أو الذهنية».

وتحدث عن بداياته الصعبة، مؤكداً أنه لعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات من دون أي مقابل مادي، بدافع الشغف فقط، قبل أن يحصل على أول راتب له عند انضمامه لأحد فرق الدرجة الأولى «الهواة»، الذي بلغ 2500 درهم، واصفاً إياه بـ«الزهيد»، مشيراً إلى أن هناك لاعبين حتى الآن يمارسون اللعبة من دون مقابل.

وأضاف: «في البداية كنت ألعب الكريكيت، وهي الرياضة الأكثر شعبية في باكستان ودول شرق آسيا، وشاركت مع منتخب الإمارات، قبل أن أتحول إلى كرة القدم».

وأشار إلى أن أول موسم له في كرة القدم كان 2018-2019 مع يونايتد، واصفاً تلك الفترة بالصعبة، خصوصاً أنه استمر أربع سنوات دون مدرب حراس مرمى، ما جعله يعتمد على تطوير نفسه بنفسه، وتابع: «كنت ألعب الكرة على الرمال وبدون حذاء رياضي، قبل أن تتغير الصورة تدريجياً من لاعب هاوٍ إلى لاعب محترف».

وأكد عنايات، المولود في مدينة العين، أنه «عيناوي الهوى»، مشيراً إلى أن حارس مرمى المنتخب الوطني خالد عيسى يعد قدوته محلياً، فيما يعتبر الإيطالي جيانلويجي بوفون مثله الأعلى عالمياً.

كما أشاد بتجربته مع المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، الذي يدرب يونايتد حالياً، مؤكداً أنه مدرب مميز يمتلك فكراً تكتيكياً عالياً، واختتم حديثه بالقول: «يونايتد يضم عناصر مميزة، من بينها زميله السنغالي مصطفى نام»، معرباً عن أمله في مواصلة العمل وتحقيق هدف الصعود خلال الموسم الحالي.