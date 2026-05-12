أحمد الخميري بطل «الشطرنج الكلاسيكي» في العين

فاز اللاعب أحمد الخميري بلقب بطولة الشطرنج الكلاسيكي، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، بعدما حصد 6.5 نقاط من أصل سبع جولات، فيما جاء زميله، محمد الشامسي، في المركز الثاني بالرصيد ذاته، بينما حل الهندي، إيفان ماثيو، ثالثاً برصيد 5.5 نقاط، ونال عبدالرحمن الأجاتي جائزة أفضل لاعب، وشيخة المريخي جائزة أفضل لاعبة، وتُوَّج الفائزين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج، هشام علي الطاهر، ورئيس مجلس شباب النادي، سلطان الظاهري. وقال نادي العين، في بيان، أمس: «إن البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات، بهدف تعزيز الحراك الرياضي، واستقطاب نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، إلى جانب دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات تنافسية متقدمة».