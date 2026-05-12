«أبيض اليد» يتجه إلى الدوحة اليوم

تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والكويت والبحرين.

ويضم المنتخب 18 لاعباً هم: إبراهيم القرص وسعود سليمان ومبارك عبدالله، وهلال الضو وحمد عبدالله وراشد عبيد، وعبدالله خميس وسالم خلفان وصالح جمعة، وحمد إسماعيل وسعيد خلفان وفهد خالد، وعلي محمد وأحمد بدر ومسعود أحمد، ومحمد البدواوي وأحمد عبدالله ومحمد حسن بالهوش، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب البرتغالي، رولاندو دي فريتاس، والمدرب المساعد، خالد أحمد، ومدير المنتخبات علي المرزوقي، وإداري المنتخب، فيصل داوود، ومدرب اللياقة، طارق إبراهيم، ومحلل الأداء، محمد إمام، أخصائي العلاج، وتامر عبداللطيف.

ويرافق بعثة المنتخب نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، محمد حسن السويدي، وذلك للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب عمر زبير المرزوقي الذي يشارك ضمن أطقم المراقبة الفنية للمباريات.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب القطري بعد غد، قبل أن يلتقي المنتخب السعودي السبت المقبل، ثم يواجه المنتخب الكويتي يوم الاثنين المقبل، على أن يختتم مبارياته أمام المنتخب البحريني يوم الخميس المقبل.

وتقام منافسات كرة اليد بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتم تحديد الترتيب النهائي للمنتخبات من المركز الأول حتى الخامس وفقاً لنتائج المباريات.