تشابا لاسلو: أدرس عروضاً من دوري المحترفين

كشف المدرب المجري، تشابا لاسلو، عن تلقيه عروضاً من أندية في دوري الإمارات للمحترفين، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المنطقة، مشيراً إلى أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة بعناية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله التدريبي.

وقال تشابا لاسلو لـ«الإمارات اليوم» إنه يملك اهتماماً متزايداً بكرة القدم في العالم العربي، مبيناً أنه يتابع بشكل خاص البطولات الخليجية، لما تشهده من تطور فني واستقطاب لمدربين ولاعبين من أعلى المستويات.

وأوضح: «نعم، بالفعل تلقيت عروضاً في الفترة الأخيرة من أجل تولي مهمة تدريبية في دوري المحترفين، لكن من غير المناسب أو الأخلاقي أن أتحدث عن أسماء أندية بعينها أو تفاصيل تلك العروض في هذه المرحلة، وما يمكنني قوله إن هناك اهتماماً حقيقياً من أكثر من جهة، وهذا يعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة القدم في الإمارات والمنطقة بشكل عام».

وأضاف: «أنا أتابع كرة القدم في العالم العربي منذ فترة طويلة، وخصوصاً الدوري الإماراتي والدوري السعودي حيث يعدان من الدوريات الأكثر تطوراً وإثارة في الوقت الحالي، ومن الجميل أن نرى لاعباً بحجم كريستيانو رونالدو يواصل القتال من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي، وبعد سنوات من تحقيقه الميداليات الفضية في بعض التجارب السابقة، أصبح قريباً من تحقيق لقب مهم في مسيرته هناك، حيث إنني شخصياً أشجعه على ذلك وأتمنى له النجاح، لأنه لاعب صنع تاريخاً كبيراً في كرة القدم العالمية».

وأردف: «كما أنني أتابع أيضاً مباريات مهمة في الدوري الإماراتي، مثل (كلاسيكو العين والوحدة)، وهي مباريات تحمل طابعاً خاصاً من الحماس والتنافس، كذلك أتابع فريق شباب الأهلي الذي توج بالبطولة الموسم الماضي، وكان ذلك تحت قيادة مدرب برتغالي مميز، هو باولو سوزا، الذي قام بعمل جيد للغاية من الناحية التكتيكية والتنظيمية، وهذا يعكس مدى تطور الفكر التدريبي في المنطقة».

وواصل حديثه قائلاً: «هناك أيضاً اهتمام كبير لدي بمتابعة المنتخب الإماراتي، خصوصاً مع وجود المدرب أولاريو كوزمين، الذي تربطني به علاقة مهنية محترمة منذ سنوات طويلة، إذ إننا نعرف بعضنا منذ فترة، وهناك احترام متبادل كبير، وأتابع عمله مع المنتخب باهتمام، لأنه مدرب يمتلك خبرة كبيرة في المنطقة، وحقق نجاحات مهمة».

يذكر أن تشابا لاسلو مدرب كرة قدم مجري بدأ مسيرته لاعباً قبل أن يتجه مبكراً إلى التدريب بعد اعتزال قصير بسبب الإصابة، ليخوض رحلة طويلة في دوريات أوروبية عدة، وخارج أوروبا، عمل في بداياته في ألمانيا مع أندية وفرق شابة، وبرز في تطوير المواهب وصناعة اللاعبين الشباب.

وبرز اسمه بقوة عندما عمل مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب المجر، ثم تولى قيادة نادي فيرينتسفاروش وحقق معه نتائج لافتة على المستوى المحلي والقاري، ما منحه لقب أفضل مدرب في المجر. بعدها خاض تجربة مميزة مع منتخب أوغندا، حيث قدّم نتائج تاريخية أمام منتخبات إفريقية قوية، ليُلقب هناك بـ«صانع المعجزات».

كما درب نادي هارتس الأسكتلندي وحقق معه مركزاً متقدماً وجائزة أفضل مدرب في أسكتلندا، ثم تنقل بين محطات تدريبية في بلجيكا وليتوانيا والهند، قبل أن يواصل مسيرته في أوروبا الشرقية.

ويُعرف لاسلو بانضباطه التكتيكي وقدرته على العمل في بيئات مختلفة وتطوير الفِرَق تنظيمياً.

