حسن العبدولي: الوحدة دفع ثمن فقدان التركيز أمام خورفكان

أكد مدرب الوحدة، حسن العبدولي، أن فريقه دفع ثمن فقدان التركيز خلال المباراة التي جمعته اليوم الإثنين أمام خورفكان، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين، مشيرا إلى أن الوحدة استحوذ على الشوط الأول، وكان يفترض أن ينهي المباراة لمصلحته خلال أول ربع ساعة من اللقاء، مشددًا على أنه، في حال وجود خطأ، فإنه يتحمل مسؤوليته كاملة، وكذلك مسؤولية اختيار التشكيلة التي خاضت المباراة.

ووصف العبدولي المباراة بأنها كانت كثيرة الأخطاء من جانب الفريقين، مشيرًا إلى أنه يُحسب للاعبي الوحدة عودتهم إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني، إذ كانوا أكثر جدية والتزامًا.

وأوضح العبدولي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن كرة القدم علمتهم أنه إذا لم تحترم المنافس، فلا تنتظر أن يحترمك.

من جانبه، أكد مدرب خورفكان، الكرواتي دامير كرزنار، أنه يشكر جميع لاعبي الفريق على الأداء الذي قدموه أمام الوحدة، والقتال في الملعب من أجل ألوان الفريق، مؤكدًا أن هذه المباراة كشفت حجم الأخوة بين اللاعبين.

وأشار مدرب خورفكان، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى أن فريقه لعب أمام فريق كبير مثل الوحدة، وأنه فخور بلاعبيه، معتبرًا أن خورفكان حقق نجاحًا رغم انتهاء المباراة بالتعادل.