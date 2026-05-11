"مولين" و"توفيلا" يتوجان بـ"وسام الاستحقاق" في ختام موسم الغولف

توج الإنجليزي جاي مولين، ومواطنته سناء توفيلا، بالمركز الأول لكل من منافسات الرجال، والسيدات، في بطولة "وسام الاستحقاق" خاتمة موسم اتحاد الإمارات للغولف، والتي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أمس الأحد، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة، تنافسوا على حصد لقب "وسام الاستحقاق" في ثلاث فئات عمرية مختلفة لكل الجنسين.

ونجح مولين في اعتلاء صدارة منافسات الرجال، بعدما أنهى مسار المنافسات بإجمالي 209 ضربة، متفوقاً بفارق الضربة الواحدة عن كل من الإماراتي ريان أحمد، والإنجليزيين سايمون دون، وموراي كريغ الذين تشاركوا المركز الثاني.

بدورها انتزعت الإنجليزية سناء توفيلا المركز الأول لفئة السيدات، بإجمالي 217 ضربة، متفوقاً بفارق الضربة الواحدة عن الإماراتية لارا الشيب التي حلت بالمركز الثاني.

وسجلت منافسات القسم (A) لكل من الذكور والإناث، تتويج كل من الكندي كيران جوري، والإماراتية أسيا سليم بالمركز الأول لفئتهما العمرية، بعدما سجل جوري خمس ضربات فوق المعدل، فيما سجلت أسيا انتصارها بإجمالي 10 ضربات فوق المعدل.

وفي منافسات القسم (B) للأولاد حقق الإيطالي برجسون جالييني المركز الأول برصيد ضربتين فوق المعدل، فيما ذهبت صدارة فئة البنات للهندية أريا جنجولي بإجمالي أربع ضربات فوق المعدل.

وتوجه في ختام المنافسات كل من مجلس إدارة اتحاد الغولف، أليازية الكويتي، والمدير العام للاتحاد أكرم سكيك، بتتويج الفائزين.