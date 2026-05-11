الهدف رقم 184.. الإمبراطور ليما يعانق التاريخ بقميص الوصل

احتفل لاعب فريق الوصل، الدولي فابيو ليما، بصورة هستيرية بعدما سجل هدفه الشخصي رقم 184 بقميص «الإمبراطور» في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، خلال قيادته فريقه للفوز على الجزيرة 2-1، مساء اليوم الإثنين، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 25، ليعادل بذلك رقم ثاني الهدافين التاريخيين للمسابقة، المسجل باسم اللاعب السابق سيباستيان تيغالي.

وشهدت اللحظة أجواء استثنائية، بعدما خلع ليما قميصه وركض محتفلاً أمام الكاميرات، رافعاً فانيلته ابتهاجاً بالهدف التاريخي، في مشهد عكس حجم الإنجاز الذي حققه، إلى جانب مساهمته في قيادة الوصل لحسم المركز الثالث بصورة رسمية وضمان إنهاء الموسم بين الكبار.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، احتفل لاعبو الوصل بزميلهم فابيو ليما، بعدما حملوه على الأكتاف في مشهد عكس تقديرهم للإنجاز التاريخي الذي حققه، فيما حرصت الجماهير القليلة التي رافقت «الإمبراطور» على توجيه تحية خاصة للنجم وسط أجواء احتفالية مميزة في ليلة استثنائية في مسيرته.

ورفع النجم البرازيلي رصيده إلى 184 هدفاً في دوري المحترفين، معادلاً رقم تيغالي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين، فيما لا يزال علي مبخوت يتصدر القائمة برصيد 228 هدفاً.

وجاء هذا الإنجاز في المباراة رقم 266 لفابيو ليما بقميص الوصل في الدوري، خلال موسمه الثاني عشر مع «الإمبراطور» منذ انضمامه إلى الفريق عام 2014، ليواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الأسماء التي مرت على الكرة الإماراتية في عصر الاحتراف.

ورغم أن الموسم الحالي يُعد من أقل مواسمه تهديفياً، بعدما سجل 8 أهداف فقط، فإن ليما أثبت مجدداً قدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، ومواصلة كتابة اسمه بأحرف بارزة في تاريخ الوصل ودوري المحترفين.