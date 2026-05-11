الوحدة يتعثر أمام خورفكان.. المشاركة الخارجية تبتعد

سقط فريق الوحدة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج ملعبه أمام مضيفه خورفكان، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألف متفرج، ليعقد بذلك حساباته في سباق الحصول على مركز مؤهل للمشاركات الخارجية الموسم المقبل.

ووجد «العنابي» نفسه متأخراً منذ الدقيقة 27، بعدما نجح العاجي نغوسيان كواديو في منح أصحاب الأرض هدف التقدم.

وانتظر الفريق الضيف حتى الوقت بدل الضائع لينقذ نقطة التعادل، بعدما سجل محمد رسول هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع (90+6)، ليجنب فريقه خسارة كانت ستعقد موقفه بصورة أكبر.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، لتصبح حظوظه في الحصول على بطاقة مؤهلة للمسابقات الخارجية مرتبطة بنتائج جاره الجزيرة، سواء في الجولة الأخيرة من الدوري أو في نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين.

وفي المقابل، واصل خورفكان نتائجه الإيجابية، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، مؤكداً حضوره القوي في الجولات الأخيرة من الموسم.