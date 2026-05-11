"ريمونتادا صفراء" في الجزيرة.. الوصل يحسم المركز الثالث في الدوري

حسم فريق الوصل المركز الثالث رسمياً في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما قلب تأخره إلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه الجزيرة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد بحضور نحو 2000 متفرج.

واستفاد أصحاب الأرض من النيران الصديقة لافتتاح التسجيل، بعدما اصطدمت الكرة بمدافع الوصل ريلسون سيلفا وتحولت إلى داخل الشباك في الدقيقة 36، لينهي الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدف.

وانتظر «الإمبراطور» حتى الشوط الثاني للعودة إلى أجواء اللقاء، بعدما نجح سياكا سيدي بيه في إدراك التعادل بالدقيقة 64، قبل أن يخطف النجم فابيو ليما هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة أكدت تفوقه في صراع المركز الثالث.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، ليحسم موقعه رسمياً قبل جولة من نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الرابع، ليتلقى ضربة قوية في سباق المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية.