إسقاط البطاقة الحمراء عن لاعب دبا خالد عبدالله بعد 24 ساعة من مباراة عجمان

كشف المسؤول الإعلامي بنادي دبا جاسم الزيودي أن هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم في اتحاد كرة القدم قبلت رسميا احتجاج النادي بشأن حالة طرد لاعب الفريق خالد عبدالله خلال المباراة الأخيرة أمام عجمان التي انتهت لمصلحة الأخير 2-0، أمس الأحد، موضحاً أنه "تم إلغاء كافة النتائج المترتبة على قرار الطرد".

وقال الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «النادي تقدم باعتراض رسمي عقب المباراة على حالة الطرد، وتم الرد علينا اليوم بقبول الاحتجاج وإسقاط البطاقة الحمراء عن اللاعب خالد عبدالله».

وكان خالد عبدالله قد تعرض لبطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله على كرة مشتركة مع لاعب عجمان.

وأضاف جاسم الزيودي: «الرد جاء بسرعة كبيرة، بعد 24 ساعة فقط، وأعتقد أنها من أسرع المرات التي يتم فيها حسم مثل هذه الحالات والرد عليها».

وتابع: «الطرد أثّر بشكل واضح على مجريات المباراة ونتيجتها، لأن النتيجة وقت الحالة كانت تشير إلى التعادل، قبل أن يخسر دبا المباراة بهدفين بعد النقص العددي».

وأكمل: «للأسف خسرنا المباراة، ولا توجد فائدة بعد وقوع الخطأ، لأن الفريق والجمهور دفعا ثمن القرار التحكيمي».

وأكد أن "النادي كان واثقًا من صحة موقفه عند تقديم الاحتجاج، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات يكون لها تأثير مباشر على الفرق داخل أرضية الملعب".