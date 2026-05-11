6 مباريات على أرضه بلا خسارة.. النصر يصطاد كلباء بثنائية

حافظ فريق النصر على سجله الخالي من الهزائم على أرضه للمباراة السادسة توالياً في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه كلباء 2-1، مساء اليوم الإثنين، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة والعشرين «قبل الأخيرة»، بحضور نحو 1000 متفرج.

ورفع «العميد» رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم في المركز السادس ، في وقت تجمد فيه رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما ضمن البقاء رسمياً في دوري المحترفين مستفيداً من تعثر منافسيه المباشرين دبا والبطائح والظفرة في الجولة الماضية.

ودخل النصر المباراة بصورة قوية، ونجح في فرض أفضليته مبكراً، بعدما افتتح عبدالله توري التسجيل في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من ارتباك دفاعي داخل منطقة كلباء.

ورغم أفضلية أصحاب الأرض، عاد كلباء إلى أجواء اللقاء في الشوط الثاني، بعدما تمكن أندريس ماكسو من إدراك التعادل في الدقيقة 64، ليمنح فريقه أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية.

لكن رد «العميد» جاء سريعاً، إذ استعاد تقدمه في الدقيقة 72 عن طريق لوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء، مؤكداً أفضلية أصحاب الأرض في المواجهة.

وازدادت معاناة كلباء في الدقيقة 86 بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد خالد الدرمكي، الذي لم يمضِ على مشاركته بديلاً سوى نحو 10 دقائق، لتتبدد آمال الفريق في العودة خلال ما تبقى من زمن اللقاء.