برقم قياسي تاريخي.. بريملال بطل «كتالونيا» في «السباق إلى دبي» للغولف

دخل اللاعب الشاب الجنوب إفريقي يوراف بريملال التاريخ، بعدما نجح في تحقيق أكبر فارق في عدد الضربات للاعب يحرز أول لقب في مسيرته ضمن جولة «دي بي ورلد»، المقامة في إطار منافسات «السباق إلى دبي»، وذلك بتتويجه بلقب بطولة «إستريا دام كتالونيا»، التي اختُتمت أمس الأحد في مدينة برشلونة الإسبانية، وسط احتدام المنافسة بين نجوم العالم لحجز مقاعد التأهل إلى النهائيات المقررة إقامتها في أبوظبي ودبي، خلال نوفمبر المقبل.

ونجح بريملال، (22 عاماً)، في إنهاء المنافسات برصيد مذهل بلغ 28 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق 14 ضربة عن مواطنه شون نوريس، الذي حل ثانياً برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحطم بذلك الرقم القياسي التاريخي المُسجل باسم الأسطورة الأميركي تايغر وودز، الذي حقق أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد» بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه، عندما توج بلقب بطولة الماسترز عام 1997.

ورفع بريملال كأس البطولة في يوم رياضي عالمي بمدينة برشلونة، التي احتضنت لاحقاً مساءً لقاء «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما نجح بريملال في تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من الضربات في ملعب نادي إل برات للجولف في برشلونة، بعدما سجل 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في الجولة الرابعة، في أداء مذهل للاعب الذي يخوض البطولة التاسعة فقط في مسيرته ضمن جولة «دي بي ورلد».

وكسب بريملال، بفضل هذا الفوز، 585 نقطة، ليتقدم 131 مركزاً دفعة واحدة، ويحتل المركز الـ26 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر اليوم الاثنين، بإجمالي 650 نقطة.

وقال بريملال: «لا أجد الكلمات. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه المكانة، ومن دواعي سروري أن أرى ثمرة جهودي أخيراً. لقد كانت الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية مليئة بالتحديات سعياً إلى تطوير نفسي والوصول إلى هذه المكانة المرموقة. إنه حلم أصبح حقيقة».

وتُعد بطولة كتالونيا الأولى ضمن «السلسلة الأوروبية» هذا الموسم، والمحطة الـ18 في روزنامة الموسم الحالي، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات، التي تحمل اسم وشعار دبي تحت مسمى «السباق إلى دبي»، حول العالم عبر إقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة.

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.