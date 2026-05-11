صدمة كروية.. فريق يكسب 14-1 ويسجل 108 مباريات "بلا هزيمة"!

دخل فريق «جوهر دار التعظيم» الماليزي لكرة القدم التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي العالمي بـ108 مباريات متتالية دون هزيمة في الدوري المحلي، عقب نجاحه الأحد، في تحقيق أكبر انتصار في مسيرته، بفوزه على ضيفه «كلنتان ريال ووريورز» بنتيجة 14-1، على ملعب سلطان إبراهيم، ضمن الجولة الـ25 والأخيرة من الدوري المحلي.

وعادل فريق «جوهر دار التعظيم» الرقم القياسي العالمي السابق المُسجل باسم فريق «إف سي ميموزا» من ساحل العاج، والذي حققه الفريق الإفريقي خلال الفترة بين عامي 1989 و1994.

وسيكون فريق «جوهر دار التعظيم» مرشحاً لتحطيم هذا الرقم، في حال تحقيقه الفوز في افتتاح الموسم الجديد للدوري الماليزي خلال أغسطس المقبل، علماً بأن آخر خسارة للفريق في الدوري الماليزي تعود إلى 17 أبريل 2021، حين سقط أمام فريق «تيرينجانو» بنتيجة 4-3.

ويُعد نادي «جوهر دار التعظيم» أحد أبرز أندية كرة القدم في ماليزيا، إذ تأسس عام 1972 باسم نادي «بي كي إي إن جيه»، قبل أن تتم إعادة تسميته إلى نادي جوهر عام 1996، ثم اعتماد اسمه الحالي في عام 2013.

ويمتلك النادي العديد من الإنجازات المحلية والقارية، أبرزها تتويجه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2015، ليصبح أول نادٍ ماليزي يحقق هذا الإنجاز.