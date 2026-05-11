انطلاق بطولة الموانع للخماسي الحديث في افتتاح مضمار مليحة الجديد

انطلقت النسخة الأولى من بطولة الموانع للخماسي الحديث بنجاح لافت، والتي نظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بالتعاون مع نادي مليحة الرياضي، بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة ضمن فئتي تحت 15 عاماً والعمومي للرجال والسيدات، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة واكتشاف المواهب الرياضية الجديدة.

وشهدت البطولة حضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس لجنة رعاية المواهب، والدكتورة هدى المطروشي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ومحمد سلطان الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية وأولياء أمور اللاعبين.

وأعلن الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن افتتاح مضمار الموانع الجديد في نادي مليحة، قبل انطلاق المنافسات التي اتسمت بالحماس والمستويات الفنية المتميزة، في ظل تنوع التحديات البدنية التي تتطلب السرعة والمرونة والتركيز.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم في تصريحات صحافية: "إن البطولة تعكس التطور المتواصل لرياضة الخماسي الحديث في الدولة"، مشيراً إلى "أهمية توفير منصات تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال"، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للخماسي الحديث في دعم انتشار اللعبة وتحفيز اللاعبين على المشاركة والتطور.

من جهتها، قالت الدكتورة هدى المطروشي: "إن البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز انتشار رياضة الخماسي الحديث وتطوير قدرات اللاعبين"، مؤكدة أن "النجاح الفني والتنظيمي للبطولة يعكس الاهتمام المتزايد باللعبة، ويعزز خطط الاتحاد لتنظيم المزيد من الفعاليات خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية".

بدوره، أكد محمد سلطان الكتبي أن استضافة البطولة تأتي ضمن رؤية نادي مليحة الرياضي لدعم مختلف الألعاب الرياضية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى حرص النادي على توفير الإمكانات والبنية التحتية اللازمة لإنجاح الفعاليات الرياضية واستقطاب المواهب الشابة.

وفي ختام البطولة، جرى تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، وسط أجواء احتفالية عكست النجاح التنظيمي والفني للحدث.