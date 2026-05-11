«ثلاثي القمة» يُعزّز آماله بالصعود في دوري الدرجة الأولى

أقيمت أمس سبع مباريات ضمن الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى، حيث فاز «يونايتد» على فريق العربي 2-0، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد العربي عند 47 نقطة. وسجل هدفي يونايتد محمد يوسف والسنغالي سيسكو.

من جانبه، حقق فريق العروبة فوزاً ثميناً بتغلبه على الإمارات (الصقور) بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، وسجل هدفيه محمد الحمادي والبرازيلي هنريكو.

وتعادل الفجيرة مع ضيفه الذيد من دون أهداف، ليرتفع رصيد الفجيرة إلى 38 نقطة، والذيد إلى 49 نقطة.

وفاز حتا على الحمرية 1-0 سجّله المقدوني شيفيت شفيتي، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 50 نقطة في مركز الوصيف، بينما بقي الحمرية عند 32 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل دبا الحصن مع الاتفاق 2-2، ليرتفع رصيد دبا الحصن إلى 47 نقطة، والاتفاق إلى 20 نقطة، وسجل لدبا الحصن البرازيلي لوكاس روشو، وللاتفاق البرتغالي أندرسون، واللبناني علاء مزهر.

وفاز «الجزيرة الحمراء» على سيتي 4-3، إذ سجل للجزيرة الحمراء الإيطالي رضا حنيوي (هاتريك)، وجمال معروف، بينما سجل لسيتي الكونغولي خليفة أبوبكر نيانغ، والكونغولي ميجنون كوتو، والنيجيري أديبا جيمس، وبذلك أصبح رصيد الجزيرة الحمراء 20 نقطة، وسيتي 22 نقطة.

وفاز «غلف يونايتد» على مصفوت 4-2، إذ سجل للفائز الزامبي إيمانويل موتالي، والبرازيلي ويبيرتي كريستيانو (هدفين)، والسلوفاكي صامويل خوري، بينما سجل لمصفوت فهد حديد والغامبي مالانج فايي، ليرفع «غلف يونايتد» رصيده إلى 25 نقطة، ويبقى مصفوت عند 18 نقطة.