صراع المركز الثالث يشتعل بين الوصل والجزيرة والوحدة

يدخل الصراع على المركز الثالث المؤهل للمشاركات الخارجية منعطفاً حاسماً، مع اقتراب الموسم من خط النهاية، وذلك عبر ثلاث مواجهات تقام مساء اليوم في ختام الجولة الـ25، حين يصطدم الجزيرة بالوصل في قمة مباشرة، ويحل الوحدة ضيفاً على خورفكان، بينما يستقبل النصر فريق كلباء.

وتتجه الأنظار، في الساعة 20:45، إلى استاد محمد بن زايد، حيث يستقبل الجزيرة صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ضيفه الوصل (الثالث) بـ42 نقطة، في مواجهة قد تُعيد رسم ملامح سباق المركز الثالث بالكامل.

من جانبه، يتمسك الوحدة بآخر خيوط الأمل في سباق المركز الثالث، عندما يحل ضيفاً على خورفكان، في الساعة 20:45، على استاد صقر بن محمد القاسمي.

ويدخل «العنابي» اللقاء في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يخوض خورفكان (26 نقطة) المباراة بأريحية أكبر بعدما ضمن بقاءه رسمياً.

من جانبه، يستقبل النصر ضيفه كلباء، في الساعة 18:10، على استاد آل مكتوم، ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 34 نقطة، في المقابل يعيش كلباء فترة صعبة، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر سبع مباريات، ولديه 24 نقطة في المركز الـ11.