ماجد حسن: يجب أن تكون القلوب صافية بين لاعبي الشارقة

أكد لاعب الشارقة، ماجد حسن، أن «الملك» قدّم مباراة جيدة، رغم تعادله مع البطائح، أمس، من دون أهداف في الجولة الـ25 من دوري المحترفين، مبيناً أن الشارقة يجب أن يستعدّ للموسم المقبل مبكراً، قائلاً: «يجب أن تكون القلوب صافية بين اللاعبين».

وقال ماجد حسن في تصريحات إعلامية بعد المباراة: «لعبنا مباراة جيدة تُعدّ أفضل من المباريات الماضية، وأرى أننا يجب أن نستعدّ مبكراً للموسم المقبل».

وأضاف: «سنفتح صفحة جديدة، ولا أقول إننا ننسى هذا الموسم، لكن نتعلم من الأخطاء، بينما يجب أن تتكاتف القلوب وتكون صافية، ولا أقصد بهذه الكلمة شيئاً، فالمقصود أن يكون جميع اللاعبين على هدف واحد».

واختتم قائلاً: «رغم أن الموسم يُعدّ سيئاً بالنسبة لنا، فإن الفريق حقق بطولتين».

وكان البطائح قد حصل على نقطة ثمينة بتعادله مع الشارقة من دون أهداف على استاد خالد بن محمد، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 20 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما وصل رصيد «الملك» إلى 26 نقطة في المركز العاشر، وتصبح الجولة الـ26 جوهرية في تحديد مصير البطائح الذي سيلعب مع شباب الأهلي، بينما يلعب دبا مع العين، والظفرة مع الوحدة.

من جهته، خسر دبا أمام عجمان بهدفين دون رد ليُعقّد موقفه في البقاء في الدوري، حيث توقف رصيده عند 20 نقطة، بينما رفع «البرتقالي» رصيده إلى 31 نقطة.

وكانت نقطة التحول في اللقاء هي حصول لاعب دبا، خالد عبدالله، على بطاقة حمراء في الدقيقة 37 عقب تدخّله بعنف على لاعب عجمان، إسماعيل مؤمن، بينما أحرز بيرو الهدف الأول لمصلحة عجمان عقب خطأ قاتل من اللاعب إياغو الذي أبعد الكرة خطأ باتجاه مهاجم «البرتقالي» فسدّدها في المرمى (56)، بينما أضاف عجمان الهدف الثاني من كرة لعبها وليد أزارو، وأكملها لاعب دبا، حبيب عبدالله، خطأ بمرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي مواجهة أخرى، حقق العين فوزاً كبيراً على الظفرة بخمسة أهداف دون رد، على استاد هزاع بن زايد، ليحتفل «الزعيم» بحصوله على لقب الدوري بأفضل طريقة ممكنة، ويرفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الظفرة عند 19 نقطة في المركز الأخير.

وأحرز العين هدفين «صورة طبق الأصل» من ركلتين ركنيتين لعبهما ماتياس بالاسيوس، حيث أحرز حسين رحيمي الهدف الأول (15)، وبالطريقة نفسها حوّل عبدالكريم تراوري الكرة العرضية من بالاسيوس برأسه في المرمى (17).

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث (32)، ثم سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء (36).

وواصل «الزعيم» تألقه في الشوط الثاني بإحراز لابا كودجو الهدف الخامس من ركلة جزاء (73).

بني ياس يفرض التعادل على شباب الأهلي

تعادل بني ياس مع شباب الأهلي، بهدفين لكل فريق، على استاد بني ياس في الشامخة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 59 نقطة، ويتوقف رصيد «السماوي» عند 26 نقطة.

وتقدّم شباب الأهلي بهدف مبكر من هجمة منظمة قادها يوري سيزار الذي لعب كرة عرضية، وقابلها محمد جمعة المنصوري بتسديدة قوية في المرمى (10)، بينما سجل بني ياس هدف التعادل عن طريق ليونيل فيردي (34)، وردّ محمد جمعة المنصوري بإضافة الهدف الثاني لـ«الفرسان» من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء (39).

وفي الشوط الثاني أحرز فواز المصعبي الهدف الثاني لمصلحة «السماوي»، في الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بالتعادل.