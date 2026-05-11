ميسي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يصل إلى 100 مساهمة تهديفية
هزّ كل من رودريغو دي بول ولويس سواريز وسيرخيو ريغيلون وليونيل ميسي الشباك، ليقودوا إنتر ميامي للفوز 4-2 على مضيفه تورونتو إف سي، في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، أول من أمس.
وقدّم ميسي تمريرتين حاسمتين لميامي، الذي يملك 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات.
وعوض إنتر ميامي خسارته على أرضه 4-3 أمام أورلاندو سيتي، الأسبوع الماضي، بعدما فرط في تقدمه 3-صفر.
وبفضل أدائه الهجومي المميز، أضاف ميسي إنجازاً جديداً لمسيرته الحافلة، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، وحقق ميسي ذلك خلال 64 مباراة فقط، محطماً الرقم القياسي السابق لأسطورة تورونتو سيباستيان جوفينكو الذي احتاج إلى 95 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.
ورفع ميسي رصيده إلى 59 هدفاً و41 تمريرة حاسمة منذ انضمامه لإنتر ميامي في أواخر موسم 2023.
ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي، متأخراً بفارق الأهداف عن نيوإنغلاند صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ناشفيل المتصدر، فيما تجمد رصيد تورونتو عند 14 نقطة في المركز التاسع.
