ميسي أسرع لاعب في تاريخ ​الدوري الأميركي ‌يصل إلى 100 مساهمة تهديفية

​هزّ كل من رودريغو دي ‌بول ​ولويس سواريز وسيرخيو ريغيلون وليونيل ميسي الشباك، ليقودوا إنتر ميامي للفوز 4-2 على مضيفه تورونتو إف سي، في الدوري الأميركي ‌لكرة القدم للمحترفين، أول من ⁠أمس.

وقدّم ميسي تمريرتين حاسمتين لميامي، الذي يملك 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات.

وعوض ‌إنتر ميامي خسارته على أرضه 4-3 أمام أورلاندو سيتي، الأسبوع الماضي، ‌بعدما فرط في تقدمه 3-صفر.

وبفضل ‌أدائه الهجومي المميز، أضاف ‌ميسي إنجازاً ‌جديداً لمسيرته الحافلة، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ ​الدوري الأميركي للمحترفين ‌يصل إلى ​100 مساهمة تهديفية، وحقق ⁠ميسي ذلك خلال 64 مباراة فقط، محطماً الرقم القياسي السابق لأسطورة ​تورونتو ⁠سيباستيان ⁠جوفينكو الذي احتاج إلى 95 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.

ورفع ميسي رصيده ⁠إلى 59 هدفاً و41 تمريرة حاسمة منذ انضمامه لإنتر ميامي في أواخر موسم 2023.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في القسم ‌الشرقي، متأخراً بفارق الأهداف عن نيوإنغلاند صاحب المركز ​الثاني، ونقطتين عن ناشفيل المتصدر، فيما تجمد رصيد تورونتو عند 14 نقطة في المركز التاسع.