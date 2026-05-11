شراكة بين «لجنة الإمارات لرعاية المواهب» و«أكاديمية MST»

أعلنت «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» عن شراكة استراتيجية مع «أكاديمية MST» الرياضية، المختصة في تدريب المواهب الناشئة وصغار السن في رياضات متنوعة، وذلك برعاية وزارة الرياضة، بهدف تنمية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية في القطاع الخاص، لتعزيز صناعة الأبطال الرياضيين وصقل مهاراتهم، عبر تسهيل وصولهم إلى الرياضة والتدريب الاحترافي، وترسخ الشراكة دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتماسك، عبر أنشطة رياضية صيفية تجمع المواهب من المراحل العمرية المبكرة، مع دعم أولياء أمورهم، بما ينسجم مع أهداف «عام الأسرة» ويعزز التلاحم المجتمعي.

وتسهم اللجنة، عبر هذه الشراكة، في توسيع نطاق عمل الأكاديمية من خلال دعم جهودها في تأسيس مركزين صيفيين جديدين في دبي، إلى جانب مركزها الحالي، إضافة إلى تزويدها بالمعدات والتجهيزات الرياضية اللازمة، بما يصب في تطوير بيئة تدريبية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جهته، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية: «تأتي هذه الشراكة انطلاقاً من حرصنا على دعم نمو الأكاديميات ومراكز التدريب الرياضية، خصوصاً الصيفية منها، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص الوطنية من تطوير قدراتها، بما يسهم في تعزيز عملية اكتشاف المواهب ورعايتها ضمن بيئات تدريبية محفزة، لبناء قاعدة رياضية مستدامة للمستقبل».

بدوره، أعرب مؤسس «أكاديمية MST»، أحمد المري، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية، وقال: «جاءت فكرة تأسيس الأكاديمية من تجربتي كأب، ومن شغفي بالرياضة الذي بدأ من الفريج، حيث أدركت أهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم منذ الصغر».

وأضاف المري: «نحن ممتنون لهذا الدعم الذي تقدمه لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، والذي سيمكننا من توسيع نطاق عملنا والوصول إلى عدد أكبر من المواهب الصغيرة والناشئة».