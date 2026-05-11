«الثقة للمعاقين» يرتقي لصدارة دوري سلة الكراسي المتحركة

فرض نادي الثقة للمعاقين نفسه شريكاً في صدارة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة (5×5)، بفوزه على مضيفه نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة (57-49)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة، وشهدت الجولة أيضاً مواصلة فريق نادي خورفكان للمعاقين مطاردته لفرق الصدارة، بفوزه على ضيفه فريق نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة (59-46).

ومع ختام الجولة، منح الفوز فريق نادي الثقة للمعاقين فرصة الدخول في شراكة مع فريق نادي دبي لأصحاب الهمم برصيد 12 نقطة لكل منهما، إلا أن أفضلية المواجهات المباشرة من مصلحة نادي الثقة، فيما حافظ فريق نادي خورفكان للمعاقين على المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وحلّ فريق نادي العين لأصحاب الهمم رابعاً برصيد ثماني نقاط.