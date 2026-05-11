الشارقة وشباب الأهلي يحصدان كؤوس «نجوم الإمارات» للكاراتيه

فرض فريقا الشارقة وشباب الأهلي للكاراتيه هيمنتهما على ألقاب بطولة «كأس نجوم الإمارات» للمواطنين، في نسختها الثانية، بمنافسات «الكاتا» و«الكوميتيه» لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات، التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات.

وسيطر لاعبو نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية على منافسات الذكور، بعدما حصدوا الكؤوس الستة المخصصة لمنافسات «الكاتا» و«الكوميتيه» لفئات الأشبال والناشئين والشباب.

وبدورهن، فرضت لاعبات نادي شباب الأهلي سيطرتهن على فئات الإناث، بإحرازهن الكؤوس الستة المخصصة لمنافسات «الكاتا» و«الكوميتيه» لفئات الفتيات والناشئات والآنسات.

وشهد حفل الختام ومراسم التتويج كلٌّ من رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، والمدير التنفيذي للاتحاد، محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، هشام سري، ورئيس لجنة الحكام الحكم الدولي، جابر الزعابي.