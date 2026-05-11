سبيت خاطر: العين يمتلك شخصية قوية.. ويستحق التتويج بالدوري

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق، سبيت خاطر، أن نادي العين أثبت أحقيته في التتويج بلقب دوري المحترفين في الموسم الجاري 2025-2026، بعد الأداء الكبير الذي قدمه على مدار الموسم، مشدداً على أن «الزعيم» كان مميزاً في جميع المباريات، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية أو حتى على مستوى شخصية الفريق داخل الملعب، وهذا ما ساعده على حسم صراع المنافسة قبل ثلاث جولات من ختام البطولة.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «العين أثبت على مدار المسابقة أنه الفريق الأكثر استقراراً، بعدما شكك الكثيرون في بداية الموسم بقدرة الفريق على المنافسة، لكن العمل الفني والإداري الجيد أسهم في تحويل الفريق ليكون المرشح الأقوى للقب».

وأضاف: «كان هناك من يرى أن المنافسة ستكون صعبة على العين، لكن مع مرور الوقت ظهر الفارق الحقيقي فالفريق يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة، والأهم أنه حافظ على تركيزه حتى في الأوقات الصعبة».

وتابع: «الدليل على ذلك أن العين نجح في تجاوز آثار خسارته السابقة أمام نادي الوحدة بطريقة احترافية أمام الشارقة، وردة الفعل التي ظهرت من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في تلك المباراة تعكس عقلية فريق يبحث دائماً عن البطولات».

وأوضح: «البطولات لا يصنعها لاعب بمفرده أو مدرب فقط، وإنما هي نتيجة عمل جماعي متكامل، فبعد الخسارة أمام الوحدة في نهائي كأس رابطة المحترفين، كان من المهم إعادة تجهيز اللاعبين نفسياً، والإدارة قامت بدور كبير في إعادة التركيز للفريق لأن الهدف الأساسي منذ بداية الموسم كان التتويج بالدوري».

مشاهد مرفوضة

وفي حديثه عن بعض المشاهد التي صاحبت مواجهة العين والوحدة في نهائي كأس رابطة المحترفين، أبدى سبيت خاطر أسفه للتصرفات التي حدثت بين بعض اللاعبين، مؤكداً أن مثل هذه الأمور لا تعكس الصورة الحقيقية للكرة الإماراتية.

وقال: «العين والوحدة ناديان كبيران ويمتلكان تاريخاً وجماهيرية كبيرة، لذلك يجب أن تكون الصورة دائماً إيجابية داخل الملعب، نعم تحدث انفعالات في كرة القدم، لكن من المهم التعامل معها بشكل احترافي حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات»، وعن غياب بعض لاعبي العين عن مراسم التتويج بعد الخسارة أمام الوحدة، أشار بقوله: «في الحقيقة هو تصرف لا يعكس مسؤولية اللاعبين، لكن أيضاً يجب ألا نُغفل الجانب النفسي والمعنوي للاعبين الذين تأثروا حتماً بالخسارة وضياع اللقب من بين أيديهم».

وأضاف: «اللاعب بطبيعته يتألم بعد الخسارة، وبعضهم لا يستطيع السيطرة على مشاعره في لحظات معينة، لذلك يمكن تفهُّم الأمر، لكن تبقى هناك مسؤولية وواجبات يجب احترامها».

المهاجم الأبرز

وعن المفاضلة بين سفيان رحيمي وعمر خريبين لاختيار الأفضل هذا الموسم، أكد سبيت خاطر أن المهاجم التوغولي لابا كودجو يبقى برأيه المهاجم الأبرز في المسابقة، رغم الانتقادات التي تعرض لها خلال بعض فترات الموسم بسبب تراجع مستواه.

وقال: «لابا كودجو يظل أفضل مهاجم هذا الموسم، رغم الحديث عن تراجع مستواه إلا أنه لايزال هداف البطولة، وهذا بحد ذاته يؤكد قيمته الكبيرة. إذا كان قد حقق هذه الأرقام وهو ليس في أفضل حالاته، فكيف سيكون مستواه عندما يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية».

المدرب المواطن

وعن المدرب الوطني، حسن العبدولي، ونجاحه في قيادة نادي الوحدة للتتويج بكأس رابطة المحترفين، شدد سبيت خاطر على أهمية منح المدرب المواطن فرصاً أكبر في دوري المحترفين، مؤكداً أن الساحة الإماراتية تزخر بأسماء وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة للنجاح، وأضاف: «العبدولي قدم عملاً مميزاً ويستحق الإشادة رغم الفترة القصيرة التي قضاها مع الوحدة، لكنه ليس الاسم الوحيد الذي نجح على مستوى دوري المحترفين، فهناك أسماء بالفعل تركت بصمة واضحة، مثل مهدي علي، وعبدالعزيز العنبري، وجمعة ربيع، وأتمنى من رابطة المحترفين والأندية إيجاد آلية تضمن وجود المدرب المواطن في دوري المحترفين بصورة أوسع في المرحلة المقبلة».

سبيت خاطر:

• التصرفات التي حدثت في نهائي كأس رابطة المحترفين لا تعكس الصورة الحقيقية للكرة الإماراتية.

• غياب اللاعبين عن مراسم التتويج له ما يبرره، ولابا كودجو الأفضل هجومياً رغم الانتقادات.