«خليجي الشطرنج» للناشئين في عجمان يوليو المقبل

اعتمد الاتحاد الخليجي للشطرنج، برئاسة أحمد علي الرئيسي، تنظيم البطولة الخليجية الفردية للناشئين كلاسيك 2026، للذكور والإناث، في عجمان، خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من يوليو المقبل، ضمن خططه لتطوير الفئات العمرية، وتخصيص جوائز للفائزين في منافساتها.

وأكد المجلس، في بيان له، أن اختيار توقيت البطولة يتوافق مع انتهاء العام الدراسي في دول مجلس التعاون، بما يعزز حجم المشاركة، ويرفع مستوى التنافس بين اللاعبين واللاعبات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول، الذي عقد بتقنية «الاتصال المرئي» عن بعد، بحضور نائب رئيس الاتحاد ممثل الاتحاد القطري، محمد أحمد المضاحكة، والأمين العام للاتحاد، محمد عبدالله الكعبي، وممثل الاتحاد الكويتي، عادل محمود العميري، وممثلة الاتحاد البحريني، فاطمة محمود ديري، وممثل الاتحاد اليمني، الدكتور صبري عبدالمولى عبدالرحمن، وممثل الاتحاد العراقي، ظافر عبدالأمير مظلوم، ومستشار الاتحاد الخليجي، محمد عبدالله.

وناقش الاجتماع الأجندة المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير اللعبة على مستوى دول مجلس التعاون.

وقرر المجلس تعيين المضاحكة نائباً لرئيس الاتحاد للدورة الحالية 2026-2027، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، واستناداً إلى ما ورد في محضر الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، كما بحث مستجدات إعداد النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الخليجية.