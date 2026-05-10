منتخب الإمارات يخسر أمام اليمن في كأس آسيا للناشئين

خسر منتخب الإمارات للناشئين أمام نظيره اليمني 2-3، اليوم الأحد، على الملعب "أ" بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحصد المنتخب اليمني أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما بقي "أبيض الناشئين" برصيد نقطة واحدة، حصل عليها بتعادله أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، وتنتظره مواجهة مهمة أمام فيتنام.

ورغم أن "أبيض الناشئين" سجل هدف التقدم في المباراة، فإن المنتخب اليمني تمكن من العودة بتسجيل هدفين، قبل أن يعدل الأبيض النتيجة مجدداً، ثم عاد المنتخب اليمني للتقدم مرة أخرى، مسجلاً هدف الفوز في الوقت الحاسم عند الدقيقة 85.

وسجل للمنتخب كل من حسين يوسف علي في الدقيقة 25، وعبد الله عوض المري في الدقيقة 62، فيما سجل لمنتخب اليمن علي المغدي في الدقيقة 49، وسيلان بشير في الدقيقة 53، ومحمد صادق في الدقيقة 85.

وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب كوريا الجنوبية على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي منتخب فيتنام برصيد ثلاث نقاط، حصل عليها بالفوز على اليمن في الجولة الأولى.

وتُلعب مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما تُقام مباريات المرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب بدءاً من الدور ربع النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية.

وتتأهل المنتخبات الثمانية التي تصل إلى الدور ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.