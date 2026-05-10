نقطة من الشارقة ترفع طموحات البطائح في البقاء بـ«المحترفين»

حصل البطائح على نقطة ثمينة بتعادله مع الشارقة من دون أهداف على استاد خالد بن محمد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 20 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما وصل رصيد «الملك» إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من الفريقين، ولكن غاب التوفيق عن اللاعبين، بينما سيخوض البطائح مواجهة مصيرية أمام شباب الأهلي في الجولة الـ 26، مع انتظاره لنتيجتي مباراتي دبا مع العين والظفرة مع الوحدة.