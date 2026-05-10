بالخمسة.. العين يستعرض "قوة بطل الدوري" أمام الظفرة

حقق العين فوزاً كبيراً على الظفرة بخمسة أهداف دون رد، اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الـ 25 من دوري المحترفين لكرة القدم، ليحتفل "الزعيم" بحصوله على اللقب بأفضل طريقة ممكنة، ورفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الظفرة عند 19 نقطة.

وأحرز العين هدفين "صورة طبق الأصل" من ركلتين ركنيتين لعبهما ماتياس بالاسيوس، حيث أحرز حسين رحيمي الهدف الأول (15)، وبالطريقة نفسها حول عبدالكريم تراوري الكرة العرضية من بالاسيوس برأسه في المرمى (17).

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (32)، ثم سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء (36).

وواصل "الزعيم" تألقه في الشوط الثاني بإحراز لابا كودجو الهدف الخامس من ركلة جزاء (73).