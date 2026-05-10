بني ياس يفرض التعادل مرتين على شباب الأهلي في الجولة 25

تعادل بني ياس مع شباب الأهلي بهدفين لكل فريق على استاد بني ياس في الشامخة ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 57 نقطة، ووصل رصيد «السماوي» إلى 27 نقطة.

وتقدم شباب الأهلي بهدف مبكر من هجمة منظمة قادها يوري سيزار الذي لعب كرة عرضية وقابلها محمد جمعة المنصوري بتسديدة قوية في المرمى (10)، بينما سجل بني ياس هدف التعادل عن طريق ليونيل فيردي (34)، ورد محمد جمعة المنصوري بإضافة الهدف الثاني لـ «الفرسان» من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء (39).

وفي الشوط الثاني أحرز فواز المصعبي الهدف الثاني لصالح «السماوي» في الدقيقة 64، لتنتهي المباراة بالتعادل.