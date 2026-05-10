صافرة نسائية تقود لقاء بني ياس وشباب الأهلي في دوري المحترفين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم إدارة مباراة بني ياس وشباب الأهلي، التي أُقيمت اليوم الأحد على استاد الشامخة، ضمن الجولة 25 من دوري المحترفين، إلى طاقم تحكيم نسائي بقيادة الحكمة روضة المنصوري.

ويأتي هذا الاختيار في مباراة تُعد مهمة للفريقين، في ظل ثقة لجنة الحكام بقدرات الطاقم النسائي بعد المستويات المميزة التي قدّمها في المباريات السابقة التي أُسندت إليه.

وضم الطاقم التحكيمي الحكمتين المساعدتين أمل جمال وعذاري الحمادي، وهو نفس الطاقم الذي أدار مؤخراً مباراة حتا و365 في نهائي كأس الاتحاد، والتي انتهت بتتويج فريق 365 باللقب.